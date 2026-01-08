BoC Academy: Συνεχίζει για 3η χρονιά

Ισχυροί έως σφοδροί άνεμοι στην Πάφο - Ενημερώθηκαν οι πιλότοι

Μια πρωτοβουλία που ήρθε για να μείνει!

Η BoC Academy αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ανθρωποκεντρικής στρατηγικής της Τράπεζας Κύπρου. Από την έναρξή της πριν τρία χρόνια, η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να ενδυναμώνει δεξιότητες και να εμπλουτίζει γνώσεις, ώστε οι άνθρωποι της Τράπεζας να συνεχίσουν να ξεχωρίζουν στις απαιτήσεις του αύριο.

Το 2025 σηματοδοτεί δύο σημαντικές στιγμές: η πρώτη αποφοίτηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το CIM Business School τον Ιούνιο, και η δεύτερη στις αρχές Δεκεμβρίου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Συνολικά, την ακαδημαϊκή χρονιά 2024-2025, η Τράπεζα Κύπρου έδωσε την ευκαιρία σε 26 μέλη του προσωπικού να αποκτήσουν πιστοποιητικά μέσα από 7 διαφορετικές θεματολογίες όπως επίσης και 4 πλήρεις υποτροφίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Δημήτρης Χρ. Δημητρίου, Διευθυντής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μετασχηματισμού, δήλωσε:

«Είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους μας και για όσα καταφέρνουμε μαζί. Η BoC Academy δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια απόδειξη της αφοσίωσης και δέσμευσής μας στη γνώση και την συνεχή ανάπτυξη.»

