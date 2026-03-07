Ιράν: Η συγγνώμη που…ανακλήθηκε λίγες ώρες μετά – Το πρώτο σοβαρό ρήγμα στην ηγεσία;

Μια δημόσια συγγνώμη που κράτησε μόλις λίγες ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε συγγνώμη για τις επιθέσεις κατά κρατών του Κόλπου, μόνο για να αποσύρει λίγο αργότερα τη δήλωσή του υπό την πίεση σκληροπυρηνικών κύκλων της εξουσίας.

Όπως σχολιάζουν οι New York Times το περιστατικό αναδεικνύει τις εσωτερικές εντάσεις στην Τεχεράνη την ώρα που ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα.

Η συγγνώμη και η γρήγορη αναδίπλωση

Ο Πεζεσκιάν εμφανίστηκε το πρωί του Σαββάτου στην ιρανική κρατική τηλεόραση ζητώντας συγγνώμη «εκ μέρους του Ιράν προς τις γειτονικές χώρες που επλήγησαν» από τα κύματα πυραυλικών επιθέσεων που εξαπολύθηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα.

Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, και μετά από επικρίσεις από σκληροπυρηνικούς κύκλους του καθεστώτος, εξέδωσε νέα δήλωση στην οποία υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει επιτεθεί σε «φιλικές και γειτονικές χώρες» στον πόλεμο αυτό – παραλείποντας πλέον οποιαδήποτε αναφορά σε συγγνώμη.

Η δημόσια αυτή εναλλαγή θέσεων συνέπεσε με νέες επιθέσεις εναντίον κρατών του Κόλπου, την ώρα που σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ηχούσαν σε χώρες όπως το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Πλήγματα σε βάσεις και πολιτικούς στόχους

Από την έναρξη του πολέμου το περασμένο Σάββατο, το Ιράν έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους και drones προς χώρες της περιοχής του Περσικού Κόλπου, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται εκεί.

Ωστόσο, οι επιθέσεις έχουν πλήξει και πολιτικές υποδομές σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, προκαλώντας ζημιές μεταξύ άλλων σε αεροδρόμια και ξενοδοχεία. Σήμερα στο Ντουμπάι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος από θραύσματα που έπεσαν ύστερα από αναχαίτιση drone ή πυραύλου.

Στην προσπάθειά του να κατευνάσει την οργή των γειτονικών χωρών, ο Πεζεσκιάν είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη θα σταματήσει τα πλήγματα, εφόσον πάψουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν που εκκινούν από τα εδάφη τους — δηλαδή από χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Σκληρή γραμμή από το καθεστώς

Τα σχόλια του Πεζεσκιάν προκάλεσαν πολιτική αναταραχή στο Ιράν, κάνοντας το γραφείο του να επαναλάβει πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν αποφασιστικά σε επιθέσεις από βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Χαμίντ Ρασάι, ένας σκληροπυρηνικός ιερωμένος και βουλευτής, έγραψε στο X: «Κύριε Πεζεσκιάν, η στάση σας ήταν αντιεπαγγελματική, δειλή και απαράδεκτη».

Ένας πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης κατήγγειλε την ιδέα μιας συγγνώμης με δήλωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο επικεφαλης του δικαστικού σώματος Μοχσενί Εζεΐ, ένα σκληροπυρηνικό μέλος της τριανδρίας που ασκεί προσωρινά τις εξουσίες του ανώτατου ηγέτη, δήλωσε ότι το έδαφος μερικών περιφερειακών χωρών χρησιμοποιείται, ανοικτά και μυστικά, για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και ότι τα πλήγματα αντιποίνων θα συνεχισθούν.

Η αντίδραση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να αξιοποιήσει πολιτικά την αρχική συγγνώμη του Ιρανού προέδρου, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ένδειξη πως οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις έχουν αναγκάσει την Τεχεράνη να υποχωρήσει.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα δήλωσε ότι το Ιράν, «το οποίο δέχεται σκληρά πλήγματα», ζήτησε συγγνώμη από τους γείτονές του και υποσχέθηκε ότι δεν θα τους επιτεθεί ξανά.

Ωστόσο δεν είναι σαφές αν ο Πεζεσκιάν διαθέτει την εξουσία να λάβει μια τέτοια απόφαση. Ο ίδιος άλλωστε απέρριψε τις αμερικανικές απαιτήσεις για «άνευ όρων παράδοση», χαρακτηρίζοντάς τες «όνειρο που οι εχθροί μας θα πάρουν μαζί τους στον τάφο».

Η μάχη για τη διαδοχή

Μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, δεν έχει ακόμη επιλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης. Μεταξύ των πιθανών διαδόχων αναφέρεται ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανακοίνωση του διαδόχου είναι θέμα ωρών.

Ο Πεζεσκιάν συμμετέχει πλέον σε ένα τριμελές μεταβατικό συμβούλιο που έχει αναλάβει τη διοίκηση της χώρας έως την επιλογή νέου ανώτατου ηγέτη. Αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι οι ισχυροί μηχανισμοί ασφαλείας και οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν μεγαλύτερη επιρροή από τον ίδιο.

Όπως σημειώνει στους New York Times η Σάναμ Βακίλ, διευθύντρια του προγράμματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στο Chatham House, οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου «ενισχύουν την εικόνα της αδυναμίας του μέσα σε ένα σύστημα όπου κυριαρχεί ο στρατός».

Ποιος ελέγχει πραγματικά τον πόλεμο

Ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι Φρουροί της Επανάστασης έδρασαν αυτόνομα μετά την έναρξη της κρίσης.

Όπως είπε, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις που οδήγησαν στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών, η στρατιωτική ηγεσία βρέθηκε χωρίς διοίκηση.

«Οι διοικητές και ο ηγέτης μας έχασαν τη ζωή τους από τη βάρβαρη επίθεση και οι ένοπλες δυνάμεις, χωρίς διοίκηση εκείνη τη στιγμή, ενήργησαν με δική τους πρωτοβουλία», ανέφερε.

Η δήλωση αυτή ενίσχυσε τα ερωτήματα για το ποιος ελέγχει πραγματικά τη στρατιωτική απάντηση της χώρας.

