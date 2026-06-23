Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας: Οι μαύροι κύκνοι δεν προαναγγέλλουν την άφιξη τους - Συστάσεις για σύνεση

Ο εφησυχασμός δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή, τόνισε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλος Πατσαλίδης. Σε χαιρετισμό του στην ετήσια γενική συνέλευση του συνδέσμου τραπεζών, ανέφερε ότι σε ένα περιβάλλον όπου το απρόβλεπτο δεν είναι η εξαίρεση αλλά διαρκής πιθανότητα, οφείλουμε όλοι να δράττουμε με περισσότερη διορατικότητα και σωφροσύνη.

Όπως σημείωσε, ο τραπεζικός τομέας σήμερα παρουσιάζει τα ισχυρότερα θεμελιώδη στην ιστορία του, ωστόσο υπέδειξε, οι μαύροι κύκνοι, δεν προαναγγέλλουν την άφιξη τους.