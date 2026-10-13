Έρευνα BBC: Ερωτήματα για τον ρόλο της Κύπρου στην απόκρυψη περιουσίας του Αμπράμοβιτς

Σύμφωνα με την κοινή έρευνα της εκπομπής Panorama του BBC και του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, η Deloitte Κύπρου φέρεται να συνέβαλε στην αναδρομική χρονολόγηση εγγράφων, μέσω των οποίων αποκρύφθηκαν περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, σύμφωνα με την έρευνα, είχε η MeritServus, εταιρεία παροχής εταιρικών υπηρεσιών με έδρα τη Λεμεσό, η οποία διαχειριζόταν εκτεταμένο δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών του Ρώσου επιχειρηματία. Η MeritServus ανήκε στην Deloitte έως το 2005. Μετά τον διαχωρισμό τους, οι δύο εταιρείες φέρονται να συνέχισαν τη στενή συνεργασία μεταξύ τους και με συνεργάτες του Αμπράμοβιτς για τη διαχείριση της παγκόσμιας περιουσίας του.

Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες έγγραφα που διέρρευσαν στο πλαίσιο της διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας «Cyprus Confidential».

Όπως αναφέρει το BBC, το 2006, μετά την εισαγωγή νέας κυπριακής νομοθεσίας που επέβαλε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών, συνεργάτες του Αμπράμοβιτς προχώρησαν σε αναδρομικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων σε εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.

Σε μία από τις περιπτώσεις που παρουσιάζει η έρευνα, από τους λογαριασμούς άλλης κυπριακής εταιρείας φέρονται να εξαφανίστηκαν πολυτελείς κατοικίες, ιδιωτικά αεροσκάφη και θαλαμηγοί αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά τις λογιστικές αλλαγές, η εταιρεία εμφανιζόταν να διαθέτει περιουσία μόλις 75.000 δολαρίων.

Η έρευνα αναφέρει επίσης καταγγελίες για πιθανή φοροδιαφυγή μέσω της κυπριακής εταιρείας Kravin Investments, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διατηρούσε το 2003 τραπεζικά διαθέσιμα σχεδόν δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αναδρομικά έγγραφα φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ώστε τα έσοδα από τόκους να μην εμφανίζονται ως φορολογητέο εισόδημα στην Κύπρο.

Σε τρίτη περίπτωση, η MeritServus φέρεται να παραποίησε έγγραφα για περιουσία άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων της κυπριακής εταιρείας Electus Investments, εμφανίζοντας ως πραγματικό ιδιοκτήτη ομώνυμη εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.

Ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης δήλωσε στο BBC ότι, εφόσον αποδειχθεί φοροδιαφυγή, πρέπει να εξεταστεί η ανάκτηση των χρημάτων και να αποδοθούν ευθύνες σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία.

Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς αρνούνται οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος βασιζόταν στις συμβουλές επαγγελματιών. Η Deloitte Κύπρου αναφέρει ότι λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο και ότι δεν μπορεί να σχολιάσει έγγραφα που συντάχθηκαν πριν από 20 χρόνια. Μετά τις αποκαλύψεις της έρευνας «Cyprus Confidential», η MeritServus διέκοψε τη λειτουργία της.

Πηγή: ΚΥΠΕ