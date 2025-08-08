Προσοχή σε παραπλανητικά μηνύματα συστήνει το Τμήμα Φορολογίας

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Επισημαίνεται ότι οι επιστροφές ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος κ.ά., γίνονται μόνο με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό, το IBAN του οποίου δηλώνει ο φορολογούμενος στο Τμήμα, με ασφαλείς διαδικασίες.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει με ανακοίνωσή του ότι κυκλοφορούν παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα με το λογότυπο του Τμήματος Φορολογίας, τα οποία προτρέπουν ανυποψίαστους πολίτες να σαρώσουν ένα κώδικα QR (QR code), ώστε να λάβουν επιστροφή φόρου.

Tο Τμήμα εφιστά την προσοχή των πολιτών σε τέτοιου είδους μηνύματα, τα οποία προσπαθούν να ξεγελάσουν τον χρήστη, ώστε να ανοίξει ύποπτα αρχεία ή να ακολουθήσει κακόβουλους συνδέσμους και προτρέπει όσους έχουν λάβει τέτοια μηνύματα να τα αγνοήσουν.

Το Τμήμα Φορολογίας τονίζει ότι η οποιαδήποτε επικοινωνία του Τμήματος Φορολογίας με τους φορολογούμενους μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων πραγματοποιείται μόνο μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων, οι οποίες λήγουν σε @tax.mof.gov.cy.

Πηγή: ΚΥΠΕ

