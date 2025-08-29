Αλήθειες και μύθοι για τα μαλλιά: Τι ισχύει πραγματικά

Σε μια εποχή που η πληροφορία διαδίδεται με ταχύτητα φωτός, η αλήθεια συχνά μπερδεύεται με τον μύθο και αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη φροντίδα των μαλλιών μας. Από «χρυσούς κανόνες» που ακούμε από γενιά σε γενιά μέχρι viral συμβουλές στα social media, οι μύθοι γύρω από την υγεία και την περιποίηση των μαλλιών είναι περισσότεροι απ’ όσους φανταζόμαστε. Παρακάτω εξηγούμε τι ισχύει πραγματικά. Γιατί η σωστή φροντίδα ξεκινά πάντα από τη σωστή γνώση.

Αφαιρώντας τις λευκές τρίχες, βγαίνουν περισσότερες – ΜΥΘΟΣ

Όταν τραβάμε μία λευκή τρίχα δεν βγαίνει έκτακτο ανακοινωθέν καλώντας περισσότερες να «φυτρώσουν» τριγύρω της. Κάθε θύλακας τρίχας είναι μεμονωμένος και αυτόνομος. Όταν αφαιρούμε μία τρίχα, λευκή ή όχι, απλώς έχουμε αφαιρέσει μία τρίχα. Προσοχή, όμως, το επαναλαμβανόμενο αυτό τράβηγμα μπορεί να βλάψει το θύλακα της τρίχας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της ανάπτυξης των μαλλιών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε μόλυνση ή τη δημιουργία ουλών στην περιοχή.

Η βαφή βλάπτει την υγεία των μαλλιών – ΜΥΘΟΣ

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι: οι συνθέσεις των βαφών για τα μαλλιά έχουν αλλάξει και βελτιωθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια και δεν θυμίζουν σε τίποτα εκείνες των περασμένων δεκαετιών. Ναι, πολλές από αυτές περιλαμβάνουν χημικά τα οποία επηρεάζουν τη φυσική δομή της τρίχας, αλλά είναι πολύ πιο ήπια και με σωστή εφαρμογή από έναν επαγγελματία η υγεία των μαλλιών δεν διακυβεύεται. Επιπλέον, τα εξειδικευμένα προϊόντα που είναι διαθέσιμα για τη φροντίδα μετά τη βαφή εξασφαλίζουν την κατάλληλη περιποίηση που απαιτείται για να διατηρηθεί τόσο η δύναμη των μαλλιών όσο και η λάμψη του

Τα προϊόντα styling αποδίδουν καλύτερα όταν εφαρμόζονται σε βρεγμένα μαλλιά – ΑΛΗΘΕΙΑ

Συχνά μπορεί να παραπονιόμαστε πως ένα τζελ ή ένας αφρός μαλλιών δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο λόγος είναι πολύ απλός: καθώς το νερό εξατμίζεται από τα μαλλιά ενώ αυτά στεγνώνουν, εάν έχουν μία επιπλέον στρώση ενυδατικών παραγόντων από κάποιο προϊόν θα είναι λιγότερο επιρρεπή στο φριζάρισμα, την αφυδάτωση ή το σπάσιμο. Έτσι, θα δείχνουν πολύ πιο λαμπερά, θα είναι λεία και κάθε χτένισμα θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

Το συχνό κούρεμα κάνει τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα – ΜΥΘΟΣ

Εφόσον ο κομμωτής αφαιρεί μόνο την ψαλίδα ή τις κατεστραμμένες άκρες στα μήκη, τότε τα μαλλιά θα δείχνουν πιο πλούσια, πυκνά, λαμπερά και θα μακραίνουν υγιή. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν επηρεάζει το κούρεμα την ταχύτητα που θα μακρύνουν, αφού αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τους θύλακες της τρίχας.

Τα μαλλιά είναι πιο πυκνά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης – ΑΛΗΘΕΙΑ

Οι αυξημένες ορμόνες στην εγκυμοσύνη βοηθούν στην πύκνωση των μαλλιών, ενώ μακραίνουν και με πιο γρήγορους ρυθμούς. Δυστυχώς, αυτές οι αλλαγές διαρκούν μέχρι το τέλος της περιόδου του θηλασμού. Τα συμπληρώματα διατροφής με βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ψευδάργυρο και σίδηρο μπορούν, όμως, να βοηθήσουν στη διατήρηση της δύναμής τους μετά.

Πρέπει να λουζόμαστε κάθε μέρα – ΜΥΘΟΣ

Πρόκειται για ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε, ειδικά όσες έχουμε λεπτά ή/και λιπαρά μαλλιά. Το καθημερινό λούσιμο, όμως, μπορεί να αφυδατώσει την τρίχα και να την κάνει να δείχνει θαμπή. Στην πραγματικότητα, πάντως, δεν υπάρχει ένας καθολικός κανόνας. Η συχνότητα του λουσίματος εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα των μαλλιών του καθενός και το μόνο που πρέπει να εξασφαλίζουμε είναι η επιλογή των κατάλληλων προϊόντων για τον τύπο μας. Tip: Ενα ξηρό σαμπουάν φροντίζει να καταπολεμά το περίσσιο σμήγμα, κερδίζοντας έτσι μία έξτρα μέρα χωρίς λούσιμο.

Η χρήση εργαλείων με θερμότητα προκαλεί φριζάρισμα – ΜΥΘΟΣ

Ενώ οι υπερβολικά ψηλές θερμοκρασίες στα εργαλεία μπορούν όντως να συμβάλλουν στο φριζάρισμα, η χρήση τους σε μία μέτρια θερμοκρασία φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Η εφαρμογή ενός θερμοπροστατευτικού προϊόντος πριν από το σεσουάρ ή την πρέσα θα σφραγίσει την ενυδάτωση στα λέπια της τρίχας, με αποτέλεσμα να δείχνει πιο λεία, λαμπερή και υγιής, χωρίς ίχνος φριζαρίσματος.

Αφήνοντας τη μάσκα μαλλιών για πολλή ώρα μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο στην τρίχα – ΑΛΗΘΕΙΑ

Οι μάσκες είναι ευεργετικές, αλλά δεν είναι όλες κατάλληλες για κάθε τύπο μαλλιών. Τα ξηρά μαλλιά έχουν, για παράδειγμα, διαφορετικές ανάγκες από τα λιπαρά και η εφαρμογή μίας μάσκας για τα πρώτα στα δεύτερα για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει τη λεγόμενη «υγρή κόπωση», η οποία προκαλεί βλάβη στους θύλακες των τριχών λόγω υπερβολικής υγρασίας. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά που σπάνε και μπερδεύονται εύκολα, φριζάρουν και γίνονται ελαστικά. Επιλέγουμε σωστά την κατάλληλη για εμάς μάσκα και τηρούμε τις οδηγίες χρήσης για να απολαμβάνουμε μόνο τα ευεργετικά οφέλη.

marieclaire.gr