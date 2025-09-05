Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΤΟΜ: Επαναδιάθεση χορηγιών στην κατηγορία Γ9 για ηλεκτροκίνηση

To Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοίνωσε ότι λόγω ακύρωσης 14 αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί στο πλαίσιο συμπληρωματικών χορηγιών του σχεδίου προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην κατηγορία Γ9, οι εν λόγω χορηγίες θα είναι διαθέσιμες στην πύλη καταχώρησης αιτήσεων στις 10 Σεπτεμβρίου στις 09:00 π.μ.

Η πύλη καταχώρησης αιτήσεων έχει απενεργοποιηθεί σήμερα Παρασκευή και θα επαναλειτουργήσει στις 10/9.

Επισημαίνεται ότι η κατηγορία Γ9 αφορά χορηγία για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO2, με ποσό χορηγίας € 9,000.

Οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων προγενέστερα της ημερομηνίας καταχώρησης αίτησης δεν είναι επιλέξιμα για χορηγία στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.

Το ΤΟΜ αναφέρει ότι η καταχώρηση των αιτήσεων θα γίνεται διαδικτυακά, στην ιστοσελίδα του Τμήματος μέχρι τις  16/9, στις 24:00 ή μέχρι εξάντλησης των χορηγιών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Διευκρινίζεται ότι το ΤΟΜ διατηρεί τη δυνατότητα να τερματίσει τη διαδικασία καταχώρησης αιτήσεων, πριν την πιο πάνω ημερομηνία και σε τέτοια περίπτωση, θα εκδοθεί ανακοίνωση με προειδοποίηση τουλάχιστο επτά ημερών.

Η υλοποίηση της έγκρισης για την παρούσα πρόσκληση καταχώρησης συμπληρωματικών αιτήσεων πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι και τις 31.10.2025.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΤΟΜ με λεπτομέρειες για την αίτηση εδώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

