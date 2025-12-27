Γραφείο «στα μέτρα Ντενκτάς» θέλει ο Τατάρ - Εκμετάλλευση του ονόματος του βλέπει ο υιός του πρώην Τ/κ ηγέτη

Μια ανάρτηση του Ερσίν Τατάρ παλιάς φωτογραφίας του με τον Ραούφ Ντενκτάς και της αναφοράς του στο γραφείου του ιστορικού ηγέτη των Τ/κ προκάλεσε την αντίδραση του υιού Ντενκτάς, Σερντάρ, νυν πρόεδρου του νεοϊδρυθέντος κόμματος ΤΑΜ στα κατεχόμενα.

Ο Σερντάρ Ντεντάς με ανάρτησή του χθες στα ΜΚΔ έγραψε ότι ο Ερσίν Τατάρ, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για το γραφείο του «ιδρυτικού προέδρου Ραούφ Ντενκτά», το οποίο είναι κλειστό, αλλά λειτουργεί για επισκέψεις από κόσμο μέχρι μεσημέρι καθώς εκεί βρίσκεται το αρχείο του Ντενκτάς. «Μη αρκούμενος στην εκμετάλλευση του ονόματος Ντενκτάς για χρόνια, αναρωτιέμαι τι κρύβεται πίσω από την επιθυμία του τώρα για το πρώην γραφείο, το οποίο είναι ανοιχτό στο κοινό» ανέφερε ο Σερντάρ Ντενκτάς για τον Τατάρ.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει τον σεβασμό και την αφοσίωσή μου στον Ραούφ Ραΐφ Ντενκτάς. Ποτέ δεν ήμουν από εκείνους που χρησιμοποιούν το όνομα του Ντενκτάς για πολιτικό όφελος. Αντιθέτως, έχω υπερασπιστεί την αντίληψή του για το κράτος, τη στάση του για την κυριαρχία και τον αγώνα του για τον τουρκοκυπριακό λαό σε κάθε πλατφόρμα», ανταπάντησε σήμερα μέσω των ΜΚΔ ο Ερσίν Τατάρ.

Η πραγματική διατήρηση του ονόματος του Ντενκτάς στη ζωή δεν γίνεται καθιστώντας τον αντικείμενο πολεμικής, αλλά διατηρώντας τις αρχές του, έγραψε λέγοντας ότι ποτέ του δεν προσέγγισε καμία δομή, κτίριο ή «θεσμό» με προσωπική εχθρότητα.

«Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου, ποτέ δεν ήμουν σκόπιμα ασεβής ούτε απέκλεισα κανέναν. Ενώ όλοι γνωρίζουν πώς το επώνυμο Ντενκτάς χρησιμοποιείται στην πολιτική εδώ και χρόνια, αφήνω στην κρίση του κοινού ότι σήμερα κατηγορούμαι για ‘εκμετάλλευση’. Η θέση μου είναι σαφής: Ο Ραούφ Ραΐφ Ντενκτάς είναι μια κοινή αξία αυτού του έθνους, όχι θέμα προσωπικής διαμάχης για κανέναν».

Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Σταρ Κίπρις σήμερα, ο κ. Τατάρ δήλωσε ότι μετά τις «προεδρικές εκλογές» χρησιμοποιεί ως γραφείο του το πρώην κτίριο του καναλιού T, που του ανήκε αλλά τώρα είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας Εζτζιάν, στην οποία είναι μέτοχος, ως γραφείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει ακόμη βρεθεί γι’ αυτόν παρόμοιο γραφείο με αυτά που έχουν διατεθεί σε πρώην «προέδρους». Ο κ. Τατάρ εξήγησε ότι, ως εκ τούτου, το «υπουργικό συμβούλιο», μετά από διαβουλεύσεις με το «υπουργείο οικονομικών» και τον «πρωθυπουργό», έλαβε μια διαδικαστικά ορθή απόφαση.

«Το μηνιαίο ενοίκιο των 600 λιρών Αγγλίας κανονίστηκε αναλόγως. Η πραγματική αξία ενοικίασης του κτιρίου είναι αναμφίβολα πολύ υψηλότερη. Αυτό το ζήτημα έχει υπερεκτιμηθεί και έχει προκαλέσει σοβαρές και άδικες επικρίσεις εναντίον μου. Θα ήθελα να ενημερώσω το κοινό ότι θα δωρίσω το ποσό του ενοικίου που θα εισπραχθεί μέχρι να μου διατεθεί ένα κατάλληλο κτίριο σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς» ανέφερε ο κ. Τατάρ.

Το θέμα είχε έρθει στο φως από δημοσιεύματα στην τ/κ ηλεκτρονική εφημερίδα Οζγκιούρ και φαίνεται ότι ο Ερσίν Τατάρ θα προτιμούσε ένα γραφείο όπως του Ραούφ Ντενκτάς, το οποίο λειτουργεί ως χώρος επίσκεψης.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ