Τεράστιο το ενδιαφέρον για αναπτύξεις στη Λάρνακα: Ξεπερνά το 70% η αύξηση του αριθμού πολεοδομικών αιτήσεων τα τελευταία 4 χρόνια

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Τους πρώτους επτά μήνες του 2025 υποβλήθηκαν 1.295 πολεοδομικές αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 53% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, κατά το οποίο είχαν υποβληθεί 844 αιτήσεις.

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του αριθμού πολεοδομικών αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας κατά τους πρώτους εφτά μήνες του 2025. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που τηρεί ο Οργανισμός, οι αιτήσεις για πολεοδομικές άδειες που υποβλήθηκαν κατά το διάστημα Ια...

