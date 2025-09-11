Απεργία για ΑΤΑ: Επηρεάζονται πτήσεις, μαθητές, ασθενείς και υπηρεσίες του κράτους

Η σημερινή τρίωρη στάση εργασίας των συντεχνιών για την ΑΤΑ, μεταξύ 11πμ και 2μμ, επηρεάζει, πέρα από την οικονομία, και βασικές υποδομές όπως είναι τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου όπου αναμένεται να επηρεαστούν πέραν των 50 πτήσεων και πέραν των 15 χιλιάδων ντόπιων και ξένων επιβατών.

Σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε χθες με γραπτή του ανακοίνωση τους γονείς ότι θα πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους από τις σχολικές μονάδες στις 11 το πρωί. Οι μαθητές που φοιτούν σε ολοήμερο θα αποχωρήσουν από το σχολείο στις 11 και θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά το πέρας της παναπεργίας. «Ως εκ τούτου, όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να επιστρέψουν τα παιδιά τους στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο/Σχολείο Ειδικού Ενδιαφέροντος θα πρέπει να τα μεταφέρουν οι ίδιοι στις 14:00 στο σχολείο και να τα παραλάβουν με τη λήξη των μαθημάτων», αναφέρει το ΥΠΑΝ.

Για τους μαθητές που χρησιμοποιούν λεωφορεία κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια επιστροφής, με τους γονείς να καλούνται να βρουν λύσεις. Το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν λεωφορεία κατά την αναχώρηση των μαθητών προκαλεί τεράστιο πονοκέφαλο στους γονείς, οι οποίοι, αν δεν συμμετέχουν στην απεργία, θα πρέπει να φύγουν από τη δουλειά τους για να πάνε να παραλάβουν τα παιδιά τους. Για το θέμα πάντως των λεωφορείων αξίζει να αναφέρουμε ότι την τελευταία φορά που έγινε παναπεργία για την ΑΤΑ (Ιανουάριος 2023) η απεργία άρχιζε στις 12:00, τα σχολεία έκλεισαν στις 11:30 και υπήρχαν λεωφορεία για να παραλάβουν τους μαθητές.

Νοσοκομεία

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπο Χαριλάου, τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η φροντίδα στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), στις κλινικές για εσωτερικούς ασθενείς, καθώς και σε επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις. Ο κ. Χαριλάου σημείωσε στο politis.com.cy ότι το κοινό δεν θα μείνει χωρίς περίθαλψη για επείγουσες ανάγκες, ωστόσο αρκετές προγραμματισμένες επεμβάσεις θα αναβληθούν.

Άλλες Υπηρεσίες

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε ότι, κατά την παγκύπρια στάση εργασίας για την ΑΤΑ, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη θα είναι κλειστά για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι πολίτες που έχουν ήδη διευθετημένα ραντεβού, που επηρεάζονται από τη στάση εργασίας, θα λάβουν μήνυμα για τη διαδικασία επαναπρογραμματισμού τους.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει και η Αστυνομία για να αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες προκύψουν από την προγραμματισμένη παναπεργία και κινητοποιήσεις σε όλες τις επαρχίες.

Την ίδια ώρα, σε εγκύκλιό του, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επεσημαίνει ότι σε περίπτωση πραγματοποίησης απεργιών, στάσεων εργασίας ή εκδηλώσεων που συνεπάγονται διακοπή της εργασίας κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας αποκόπτεται ανάλογο μέρος από τον μισθό των υπαλλήλων που συμμετέχουν σ’ αυτές.