Εργατική μάχη για την ΑΤΑ: Παραλύει η Κύπρος, στους δρόμους εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Παραλύει σήμερα η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα για τρεις ώρες λόγω της τρίωρης στάσης εργασίας για την ΑΤΑ, με το εργασιακό κλίμα να παραμένει εκρηκτικό καθώς δεν διαφαίνονται στον ορίζοντα προοπτικές θετικής κατάληξης.

Παρά τις εντατικές διαβουλεύσεις του υπουργού Εργασίας και των κοινωνικών εταίρων και παρά τις κυβερνητικές εκκλήσεις για σύνεση, οι διαφορετικές προσεγγίσεις των συνδικαλιστών και των εργοδοτών για τη φιλοσοφία της ΑΤΑ δεν οδήγησαν σε θετικό αποτέλεσμα, με τους εργαζόμενους να προχωρούν σε μαζική κινητοποίηση σε όλες τις επαρχίες.

Η πολιτική θέση έφερε όξυνση

Ο υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε την Παρασκευή την πρόθεση της κυβέρνησης, αφενός, να προχωρήσει, ακόμα και νομοθετικά αν χρειαστεί, στην καθολική επέκταση για κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με ΑΤΑ και δίκαιη απόδοση για αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής με έμφαση στους χαμηλόμισθους και στη μεσαία τάξη και, αφετέρου, να θέσει προϋποθέσεις ενεργοποίησής της, για αποφυγή επιβράδυνσης της ανάπτυξης, αλλά και ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφυγή ανατροφοδότησης του πληθωρισμού.

Καθολικό «όχι» εργοδοτών

Παρά τη θέση αυτή της κυβέρνησης αλλά και τη σημερινή στάση εργασίας οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι παραμένουν αμετακίνητοι. «Δεν έχει τεθεί ποτέ από κυβερνητικής πλευράς στα δυόμισι χρόνια, αφότου υπογράφτηκε η συμφωνία του 2023, ούτε καν ως νύξη το ενδεχόμενο νομοθετικής παρεμβολής στην αγορά εργασίας και ειδικά στο θέμα της ΑΤΑ», αναφέρεται σε κοινό ανακοινωθέν της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ μετά από χθεσινή απογευματινή συνεδρία των διοικητικών τους συμβουλίων.

«Η ανακοίνωση του υπουργού Εργασίας ήταν αιφνιδιασμός εκτός των πλαισίων του διεξαγόμενου διαλόγου, που από τη μια βαθαίνει το χάσμα των διαφορών ανάμεσα στις δύο πλευρές και από την άλλη μετατρέπει το αρμόδιουπουργείο από μεσολαβητή σε μέρος της εργατικής διαφοράς που θέτει σε όψιμο στάδιο του διαλόγου νέα ζητήματα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Το πιο ανησυχητικό όμως, επισημαίνεται, είναι ότι η εξέλιξη αυτή, που θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην εθνική οικονομία, αναγγέλλεται χωρίς την προηγούμενη μελέτη για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις και συνέπειες.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι η θέση αυτή οδηγεί σε αυτοματοποιημένη αύξηση του εργατικού κόστους και δεν συνάδει με τη διακηρυγμένη θέση της κυβέρνησης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ενώ τροφοδοτεί τον φαύλο κύκλο του πληθωρισμού.

Οι εργοδότες αναμένουν διευκρινίσεις που θα αποκαθιστούν τη βάση των διαβουλεύσεων για το εν λόγω ζήτημα. Σε αντίθετη περίπτωση, προειδοποιούν, αρχίζει μια μακρά περίοδος με εργασιακή αστάθεια.

Επικοινωνιακό πυροτέχνημα

Ο γγ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, σε δηλώσεις του στον «Π», ανέφερε ότι «εάν η κυβέρνηση εννοεί αυτά που διακηρύττει μπορεί άμεσα να προχωρήσει σε έκδοση διατάγματος για ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό και να καταθέσει το νομοσχέδιο για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων αλλά και στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης να δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων».

«Διαπιστώνουμε ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα της κυβέρνησης στην απέλπιδα προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο γγ της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, δήλωσε στον «Π» ότι η μισή ΑΤΑ των υψηλόμισθων επιστρέφει πίσω με τις πληρωμές φόρων, ΓεΣΥ και άλλων κρατήσεων.

«Φοβόμαστε ότι με την κλιμακωτή απόδοση της ΑΤΑ ακόμη και οι χαμηλόμισθοι του Δημοσίου μπορεί να παίρνουν λιγότερα από ό,τι σήμερα εάν λάβουμε υπόψη το ότι στον δημόσιο τομέα καθορίζεται μίνιμουμ ποσό αποζημίωσης για την ΑΤΑ. Εξηγώντας, σημειώνει ότι ένας εργαζόμενος με μισθό €1.000, €1.300 και €1.800 παίρνει την ίδια ΑΤΑ. «Εάν μετατρέψουμε την ΑΤΑ σε εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, γιατί να μην λαμβάνεται υπόψη και εάν ένας είναι μονογονιός, πολύτεκνος και άλλα;», διερωτήθηκε.

Σημειώνεται ότι, μετά τη σημερινή απεργία, ο υπουργός Εργασίας αναμένεται να απευθυνθεί εκ νέου στους κοινωνικούς εταίρους με στόχο τη συνέχιση του κοινωνικού διαλόγου.