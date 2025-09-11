Θα συνεχίσουν τον αγώνα για ΑΤΑ οι συντεχνίες - Το ψήφισμα της Πανσυνδικαλιστικής Κινητοποίησης

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΑΣΟ, ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΝΟ, ΕΣΚ, ΣΑΚ, ΣΥΠΥΚ, που κατέρχονται σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2025, σε τρίωρη στάση εργασίας, επαναβεβαιώνουν τη σταθερή προσήλωση τους στην προστασία του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) και δηλώνουν πως, θα συνεχίσουν να αγωνίζονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της στη βάση της φιλοσοφίας της.

Σε ψήφισμα της Πανσυνδικαλιστικής Κινητοποίησης, αναφέρεται ότι «οι Οργανώσεις εκφράζουν παράλληλα την απογοήτευση τους, γιατί η εργοδοτική πλευρά καθ’ όλη τη διάρκεια του κοινωνικού διαλόγου τήρησε άτεγκτη, και αδιάλλακτη στάση, προτάσσοντας διαρκώς θέσεις που οδηγούν στη κατάργηση του θεσμού, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω σοβαρή απορρύθμιση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι και η ΑΤΑ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: «Κάτω τα χέρια από την ΑΤΑ»: Μαζική η συμμετοχή έξω από το ΥΠΟΙΚ - Η Κύπρος σε απεργιακό κλοιό (φώτος)

Εκφράζουν επίσης τη λύπη τους γιατί η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε το πνεύμα συνδιαλλαγής που επέδειξαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στον διεξαγόμενο διάλογο υπό την αιγίδα του Υπουργού Εργασίας και να καταθέσει μεσολαβητική πρόταση με βάση το γράμμα και το πνεύμα της μεταβατικής συμφωνίας στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

«Η εργοδοτική πλευρά καλείται έστω και τώρα να σεβαστεί την υπογραφή της και να προσέλθει εποικοδομητικά στον διάλογο για την εξεύρεση λύσης. Η απόδοση της ΑΤΑ, θα πρέπει να διατηρηθεί στη φιλοσοφία της που είναι η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών, συνδράμοντας έτσι στη διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και στη δημιουργία συνθηκών κοινωνικής συνοχής, στήριξης της κατανάλωσης, όπως και της πραγματικής οικονομίας», τονίζεται.

Πυρά για απαράδεκτη στάση κυβέρνησης

Παράλληλα, το Συνδικαλιστικό Κίνημα επισημαίνει πως, «δεν μπορεί να αποδεχτεί την απαράδεκτη στάση της Κυβέρνησης και τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, αποφεύγοντας να πάρει ξεκάθαρη θέση, αλλά και να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την πλήρη απόδοση της ΑΤΑ και την επέκταση του θεσμού σε όλους τους εργαζόμενους και για μέτρα που να υποχρεώνουν τους εργοδότες να εφαρμόζουν τα συμφωνηθέντα στις ΣΣΕ».

«Η κωλυσιεργία στον διάλογο και η πραγματοποίηση συναντήσεων της τελευταίας στιγμής χωρίς ουσιαστική στόχευση, αποτελεί προσβολή προς τον κόσμο της εργασίας και συνιστά υποβάθμιση και υπονόμευση των αρχών του Κοινωνικού Διαλόγου», υπογραμμίζεται.

«Η στήριξη των χαμηλόμισθων και της μεσαίας τάξης, αποτελεί προτεραιότητα του Συνδικαλιστικού Κινήματος και θα συνεχίσει την προσπάθεια για τη βελτίωση των εισοδημάτων τους, μέσα από την ουσιαστική αύξηση του Κατώτατου μισθού και την αναθεώρηση του με βάση την ΑΤΑ μέσα από τις ανανεώσεις των Συλλογικών Συμβάσεων και την επέκταση τους για το σύνολο των εργαζομένων».

«Το μήνυμα «ΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ», δεν αποτελεί σύνθημα κενό περιεχομένου, αλλά επιτακτική ανάγκη την οποία η Κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει στην πράξη ότι το σέβεται και το υιοθετεί», αναφέρουν.

Καταλήγοντας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διεκδικούν και απαιτούν τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπρέπειας στην εργασία, τον σεβασμό στα συμφωνηθέντα και τον απαιτούμενο σεβασμό προς το σύνολο των εργαζομένων.

Από τις Συνδικαλιστικές οργανώσεις: ΣΕΚ – ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥΠΕΟ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΔΕΟΚ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΥΠΑΣΥΔΥ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΠΟΕΔ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝΟΕΛΕΜΕΚ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥΟΛΤΕΚ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥΠΟΑΣΟ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝΠΑΣΥΚΙ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝΠΑΣΥΝΟ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝΕΣΚ – ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥΣΑΚ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥΣΥΠΥΚ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ