«Κάτω τα χέρια από την ΑΤΑ»: Μαζική η συμμετοχή έξω από το ΥΠΟΙΚ - Η Κύπρος σε απεργιακό κλοιό (φώτος, βίντεο)

Με συνθήματα υπέρ της διατήρησης της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) και της καθολικής εφαρμογής της, εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της σημερινής παναπεργίας.

Στην κινητοποίηση έδωσαν το «παρών» η ΠΑΣΥΔΥ, η ΣΕΚ, η ΠΕΟ, η ΔΕΟΚ αλλά και η Παγκύπρια Οργάνωση Διδασκάλων, με ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και της ομάδας Ζ για την τήρηση της τάξης.

Οι συντεχνίες, σημειώνεται, διεκδικούν την επαναφορά της ΑΤΑ στο 100% για τους δημόσιους υπαλλήλους, ενώ ζητούν την επέκτασή της και στον ιδιωτικό τομέα, ώστε, όπως αναφέρουν, να σταματήσει η διάκριση ανάμεσα στους εργαζόμενους.

Παράλληλα, εκφράζουν έντονο σκεπτικισμό για την κυβερνητική υπόσχεση να υπάρξει μεσοπρόθεσμη λύση μέσω διαλόγου, εκτιμώντας ότι «υπάρχει κίνδυνος να μείνει στα χαρτιά».

Εγκρίθηκε το ψήφισμα των οργανώσεων - Θα παραδοθεί στο ΥΠΟΙΚ

Εγκρίθηκε το ψήφισμα της Πανσυνδικαλιστικής Κινητοποίησης, το οποίο θα παραδοθεί στο υπουργείο Οικονομικών. Ανάμεσα σε άλλα, το ψήφισμα αναφέρει ότι «οι Οργανώσεις εκφράζουν την απογοήτευση τους, γιατί η εργοδοτική πλευρά καθ’ όλη τη διάρκεια του κοινωνικού διαλόγου τήρησε άτεγκτη, και αδιάλλακτη στάση, προτάσσοντας διαρκώς θέσεις που οδηγούν στη κατάργηση του θεσμού, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω σοβαρή απορρύθμιση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι και η ΑΤΑ».

Εκφράζουν επίσης τη λύπη τους γιατί η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε το πνεύμα συνδιαλλαγής που επέδειξαν οι συνδικαλι\στικές οργανώσεις στον διεξαγόμενο διάλογο υπό την αιγίδα του Υπουργού Εργασίας και να καταθέσει μεσολαβητική πρόταση με βάση το γράμμα και το πνεύμα της μεταβατικής συμφωνίας στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

«Η εργοδοτική πλευρά καλείται έστω και τώρα να σεβαστεί την υπογραφή της και να προσέλθει εποικοδομητικά στον διάλογο για την εξεύρεση λύσης. Η απόδοση της ΑΤΑ, θα πρέπει να διατηρηθεί στη φιλοσοφία της που είναι η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών, συνδράμοντας έτσι στη διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και στη δημιουργία συνθηκών κοινωνικής συνοχής, στήριξης της κατανάλωσης, όπως και της πραγματικής οικονομίας», τονίζεται.

Μιλώντας στον «Πολίτη», μέλος της ΣΕΚ, που εργάζεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παραδέχθηκε ότι οι απεργοί γνωρίζουν πως θα χάσουν ημερομίσθιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «όταν διεκδικείς ξέρεις ότι πρέπει να θυσιάσεις κάτι».

«Διεκδικούμε την επαναφορά της ΑΤΑ στο 100%, όχι για αύξηση μισθού αλλά για την αξία του μισθού, με βάση τον πληθωρισμό» υπογραμμίζουν από την Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Διδασκάλων.

Επιπλέον, ιδιωτικοί υπάλληλοι, τονίζουν στον «Π», ότι απεργούν παρόλο που οι εργοδότες τους δήλωσαν πως δεν θα δώσουν την ΑΤΑ και δεν θα πληρωθούν σήμερα. «Δεν γίνεται οι μισοί να απεργούν και οι άλλοι να δουλεύουν» σημειώνουν.

Εργαζόμενοι από τον ΕΟΑ Λευκωσίας, τονίζουν, επίσης, ότι «διεκδικούν την ΑΤΑ στο 100%, αυτό, δηλαδή, που δικαιούμαστε όχι μόνο εμείς αλλά και όλοι».

Σημειώνεται ότι η σημερινή τρίωρη στάση εργασίας (11:00–14:00), έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις σε σχολεία, νοσοκομεία, αεροδρόμια και βασικές υπηρεσίες του κράτους, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προειδοποιούν με κλιμάκωση εάν δεν υπάρξει σαφής κυβερνητική δέσμευση.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε την Παρασκευή την πρόθεση της κυβέρνησης, αφενός, να προχωρήσει, ακόμα και νομοθετικά αν χρειαστεί, στην καθολική επέκταση για κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με ΑΤΑ και δίκαιη απόδοση για αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής με έμφαση στους χαμηλόμισθους και στη μεσαία τάξη και, αφετέρου, να θέσει προϋποθέσεις ενεργοποίησής της, για αποφυγή επιβράδυνσης της ανάπτυξης, αλλά και ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφυγή ανατροφοδότησης του πληθωρισμού.

Καθολικό «όχι» εργοδοτών

Παρά τη θέση αυτή της κυβέρνησης αλλά και τη σημερινή στάση εργασίας οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι παραμένουν αμετακίνητοι. «Δεν έχει τεθεί ποτέ από κυβερνητικής πλευράς στα δυόμισι χρόνια, αφότου υπογράφτηκε η συμφωνία του 2023, ούτε καν ως νύξη το ενδεχόμενο νομοθετικής παρεμβολής στην αγορά εργασίας και ειδικά στο θέμα της ΑΤΑ», αναφέρεται σε κοινό ανακοινωθέν της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ μετά από χθεσινή απογευματινή συνεδρία των διοικητικών τους συμβουλίων.

Ανταπόκριση από τη Ραφαέλλα Σπανού