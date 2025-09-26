Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Προειδοποίηση για αφερέγγυο ταξιδιωτικό γραφείο από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Καλεί τους ταξιδιώτες να μην καταβάλλουν νέα ποσά στο γραφείο «EFI STRAKOTTOU TRAVEL & TOURS LIMITED»

Ερευνα σε σχέση με το ταξιδιωτικό γραφείο - διοργανωτή «EFI STRAKOTTOU TRAVEL & TOURS LIMITED», το οποίο κρίνεται αφερέγγυο και ενδέχεται να αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, διενεργεί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία καλεί τους ταξιδιώτες να μην προβαίνουν σε νέες πληρωμές προς το εν λόγω ταξιδιωτικό γραφείο.

Η Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι όλοι οι επηρεαζόμενοι ταξιδιώτες που έχουν συνάψει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού/πακέτου με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο και δεν έλαβαν ή δεν αναμένεται να λάβουν τις υπηρεσίες που κατέβαλαν, καλούνται να υποβάλουν αίτημα στον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTΤA), μέχρι τις  24 Οκτωβρίου 2025, με όλα τα σχετικά στοιχεία, για διαχείριση της υπόθεσής τους. 

Διευκρινίζει, ότι η υποβολή αιτημάτων θα πρέπει να γίνεται με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου στον εξής σύνδεσμο: https://www.actta.org.cy/en/complaint-form. Οι ταξιδιώτες που επιθυμούν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τον ACTTA.

Η Υπηρεσία σημειώνει ότι αφερέγγυος θεωρείται οποιοσδήποτε διοργανωτής, ο οποίος, για οποιοδήποτε λόγο, αδυνατεί να εκτελέσει το σύνολο ή μέρος των ταξιδιωτικών υπηρεσιών τις οποίες δεσμεύτηκε να εκτελέσει συνάπτοντας σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού με ταξιδιώτη.

ΚΥΠΕ

