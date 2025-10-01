Ελλάδα: Αναβάλλεται για την ερχόμενη εβδομάδα η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

Σε νέα εποχή η αγορά ηλεκτρισμού με το άνοιγμα του ανταγωνισμού - Τι πρέπει να ξέρετε

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Header Image

Από 1η Οκτωβρίου 2025 ανοίγει η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού στην Κύπρο, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής προμηθευτή και διμερών συμβάσεων μεταξύ παραγωγών, προμηθευτών και καταναλωτών.

H 1η Οκτωβρίου του 2025 είναι η πρώτη ημέρα εμπορικής λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Το μεγάλο ζητούμενο για τους καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είναι η μείωση των τιμών και η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών. Η μείωση των τιμών μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους: α) Τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών. Οι ιδιώτες, ανταγωνιστές της ΑΗΚ, θα προσπαθήσουν να χτίσουν χαρτοφυλάκια πελατών προσφέροντας ελκυστικότερη τιμολόγηση. β) Την αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης στη χονδρική αγορά με την εφαρμογή του λεγόμενου μοντέλου-στόχος (target model). Ωστόσο η τρέχουσα κατάσταση στην παραγωγή, στην προσφορά ενέργειας, δεν επιτρέπει θεαματικές μειώσεις στις τιμές καθώς το κόστος της συμβατικής παραγωγής από τις μονάδες της ΑΗΚ επιβαρύνεται από τα δικαιώματα αγοράς δικαιωμάτων ρύπων. Η δε παραγωγοί ΑΠΕ, α...

