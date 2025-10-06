Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η ΡΑΕΚ επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε και εξετάζει επιστολή από ΑΔΜΗΕ

«Έχουμε ενώπιόν μας αυτή την ένσταση, την οποία εξετάζουμε», σημείωσε ο Διευθυντής Γραφείου της Αρχής, Παναγιώτης Κελίρης.

Η ΡΑΕΚ έχει παραλάβει επιστολή από τον ΑΔΜΗΕ, την οποία και εξετάζει, δήλωσε τη Δευτέρα στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής Γραφείου της Αρχής, Παναγιώτης Κελίρης.

«Επιβεβαιώνουμε ότι εστάλη επιστολή και υπεβλήθη ένσταση, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, κάποιος μπορεί να υποβάλει ένσταση και να ζητήσει επανεξέταση απόφασης της ΡΑΕΚ. Έχουμε ενώπιόν μας αυτή την ένσταση, την οποία εξετάζουμε», σημείωσε ο κ. Κελίρης, ερωτηθείς για τα ζητήματα που εγείρονται στην επιστολή.

Εξήγησε περαιτέρω ότι η ένσταση αφορά την απόφαση 280/2025 της 31ης Ιουλίου σχετικά με το Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος για Ηλεκτρική Διασύνδεση μεταξύ Κοφίνου και Κορακιάς στην Κρήτη και εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους ο φορέας υλοποίησης ζητά επαναξιολόγηση και διαφοροποίηση.

Προσέθεσε ότι η Αρχή μελετά το κείμενο που έχει στα χέρια της και θα επανέλθει με τη δική της απάντηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

