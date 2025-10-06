Επικρίσεις βουλευτών για καθυστέρηση στον προϋπολογισμό ΓΕΡΗΕΤ

Έντονη κριτική δέχθηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών η διαδικασία κατάθεσης του προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) για το 2025, ο οποίος συζητείται μόλις δέκα εβδομάδες πριν από τη λήξη του έτους. Βουλευτές έκαναν λόγο για εικόνα που δεν συνάδει με ένα εύρυθμο κράτος, ενώ το ίδιο το ΓΕΡΗΕΤ υπερασπίστηκε τον τρόπο που ενεργεί, αποδίδοντας τις καθυστερήσεις στη μακρά πορεία του προϋπολογισμού μέσα από τα Υπουργεία.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της λέγοντας ότι «δεν ξέρω με ποια έννοια ενός εύρυθμου κράτους μπορεί κάποιος να αποδεχτεί αυτή την προσέγγιση», σημειώνοντας πως η εικόνα που δίνεται με την καθυστερημένη παρουσίαση του προϋπολογισμού είναι αρνητική. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, ο οποίος μίλησε για «απογοητευτική και προσβλητική διαδικασία». Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάββια Ορφανίδου, έθεσε το ερώτημα ποιος έχει την ευθύνη για το φαινόμενο, τονίζοντας ότι πρέπει να εξεταστούν τρόποι ώστε να αντιμετωπιστεί στο μέλλον. Από την πλευρά του ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους, ζήτησε διευκρινίσεις για το πότε κατατέθηκε ο προϋπολογισμός και ποια βήματα ακολούθησαν.

Απαντώντας, ο Βοηθός Επίτροπος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Πέτρος Γαλίδης παραδέχθηκε ότι οι επικρίσεις έχουν βάση, αλλά υπενθύμισε πως ο προϋπολογισμός είχε ετοιμαστεί από τον Ιούλιο του 2024. Όπως εξήγησε, το ΓΕΡΗΕΤ καταθέτει συστηματικά τον προϋπολογισμό του έγκαιρα, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών, και τον υποβάλλει εκ νέου προσαρμοσμένο.

«Πιθανόν να είμαστε από τους πρώτους που υποβάλλουμε, αλλά πάντοτε από τους τελευταίους που εγκρίνεται και φτάνει στη Βουλή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός περνά από τρία Υπουργεία (Μεταφορών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομία, Υπουργείο Οικονομικών), γεγονός που επιμηκύνει τη διαδικασία. Είπε επίσης ότι στο κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή υπάρχει πίνακας με τα στάδια που ακολούθησε ο προϋπολογισμός.

Το Υπουργείο Οικονομικών, από την πλευρά του, ανέφερε ότι παρέλαβε τον προϋπολογισμό στα τέλη Νοεμβρίου του 2024 και, αφού έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές και απαντήσεις μέχρι τον Μάρτιο, παρουσιάστηκαν επιπλέον ζητήματα που οδήγησαν σε περαιτέρω καθυστερήσεις, οι οποίες συνδέονται και με τον έλεγχο από άλλα Υπουργεία.

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό, ο κ. Γαλίδης είπε το έργο του ΓΕΡΗΕΤ στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπήρξε καθοριστικό, αφού από μια αγορά που λειτουργούσε με μονοπώλια, δημιουργήθηκε σταθερό και ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο, που οδήγησε σε μείωση τιμών, βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών και αύξηση επιλογών για τους καταναλωτές. Όπως είπε, η Κύπρος από ουραγός βρίσκεται σήμερα στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης και διεθνώς, με 100% πληθυσμιακή κάλυψη 5G, σχεδόν πλήρη κάλυψη με οπτικές ίνες.

Ο Βοηθός Επίτροπος ανέδειξε το σημαντικό έργο που επιτελεί το ΓΕΡΗΕΤ, τονίζοντας ότι σήμερα εννέα στα δέκα νοικοκυριά στην Κύπρο διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο, ποσοστό που κατατάσσεται ανάμεσα στα υψηλότερα παγκοσμίως. Όπως είπε, η χώρα, από ουραγός, έχει καταφέρει να ξεπεράσει τους μέσους όρους της Ευρώπης σχεδόν σε όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα να θεωρείται πλέον σημείο αναφοράς για τους Ευρωπαίους εταίρους. Το εκτόπισμα του γραφείου, πρόσθεσε, είναι ιδιαίτερα ισχυρό τόσο ευρωπαϊκά όσο και διεθνώς, καθώς λαμβάνει τις περισσότερες προσκλήσεις από όλους τους Ευρωπαίους ρυθμιστές για συμμετοχή σε συνέδρια και συζητήσεις.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος προεδρεύει σε πολλά ευρωπαϊκά σώματα ρυθμιστών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ ο ίδιος έχει διοριστεί στο διοικητικό συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), γεγονός που, όπως τόνισε, καταδεικνύει τον ηγετικό ρόλο της χώρας σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι, αντί να υποστηρίζεται αυτό το έργο με τον προϋπολογισμό συχνά αναλώνονται σε δευτερεύουσες λεπτομέρειες.

Εκ μέρους τους Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αναφέρθηκε ότι ο Υπουργός Μεταφορών είναι πολύ προβληματισμένος με το θέμα της καθυστέρησης του προϋπολογισμού και στόχος είναι η καλύτερη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία στο μέλλον.

Καθυστέρηση στον προϋπολογισμό προκάλεσε και το θέμα της αφαίρεσης του δικαιώματος ΑΤΑ για τον Επίτροπο και τον Βοηθό Επίτροπο της υπηρεσίας.

Ο Βοηθός Επίτροπος ανέφερε ότι η πρόνοια για ΑΤΑ ζητήθηκε να περιληφθεί στους μισθούς τους το 2017 από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ τώρα ζητείται από το Υπουργείο να αφαιρεθεί. Επικαλέστηκε νομική γνωμάτευση που ζήτησαν οι ίδιοι με βάση την οποία η πρόνοια για την ΑΤΑ θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους μισθούς τους.

Όσον αφορά τον φετινό προϋπολογισμό ο Βοηθός Επίτροπος είπε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 βρίσκεται από τον Ιούνιο στο Υπουργείο Μεταφορών και αναμένει την προώθησή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ