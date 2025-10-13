Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το μεγαλεπήβολο έργο 4 εκατ. που αναλαμβάνει ο Μιλτιάδης Νεοφύτου - Πέφτουν οι υπογραφές με τον Δήμο Στροβόλου, όλες οι λεπτομέρειες

ΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Header Image

Η ανάπλαση αφορά την περιοχή γύρω από τις εκκλησίες Παναγίας Χρυσελεούσας και Αγίου Γεωργίου. Αποτελεί το πρώτο στάδιο ενός ευρύτερου σχεδίου που αποσκοπεί στην αναζωογόνηση του παλαιού Στροβόλου

Τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές για την πολυαναμενόμενη ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα του Στροβόλου, ένα έργο που παρέμενε για 17 και πλέον χρόνια στα χαρτιά.  Ο δήμαρχος Στροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης, απέστειλε στο δημοτικό συμβούλιο αναλυτικό σημείωμα, ενημερώνοντας για τα τεχνικά και χρονικά δεδομένα του σχεδιασμού και κάνει σαφές ότι στόχος είναι οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2026. Το έργο, με προϋπολογισμό €4 εκατ., θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία, με διάρκεια κατασκευής 24 μηνών. Ανάδοχος ο εργολάβος Μιλτιάδης Νεοφύτου, ο μοναδικός ενδιαφερόμενος που υπέβαλε προσφ...

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΚομισιόνΕΕΔήμος ΣτροβόλουΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣΣΤΡΟΒΟΛΟΣΠΕΔΙΑΙΟΣ

