Το μεγαλεπήβολο έργο 4 εκατ. που αναλαμβάνει ο Μιλτιάδης Νεοφύτου - Πέφτουν οι υπογραφές με τον Δήμο Στροβόλου, όλες οι λεπτομέρειες

Τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές για την πολυαναμενόμενη ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα του Στροβόλου, ένα έργο που παρέμενε για 17 και πλέον χρόνια στα χαρτιά. Ο δήμαρχος Στροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης, απέστειλε στο δημοτικό συμβούλιο αναλυτικό σημείωμα, ενημερώνοντας για τα τεχνικά και χρονικά δεδομένα του σχεδιασμού και κάνει σαφές ότι στόχος είναι οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2026. Το έργο, με προϋπολογισμό €4 εκατ., θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία, με διάρκεια κατασκευής 24 μηνών. Ανάδοχος ο εργολάβος Μιλτιάδης Νεοφύτου, ο μοναδικός ενδιαφερόμενος που υπέβαλε προσφ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!