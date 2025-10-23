Ψηφίστηκε νόμος για εναρμόνιση με οδηγίες ΕΕ για χρήση ΑΠΕ

Η Ολομέλεια ενέκρινε νόμο ο οποίος εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με ευρωπαϊκές οδηγίες για την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεταξύ άλλων γίνεται καθορισμός νέων χρονοδιαγραμμάτων αναφορικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης και της σύνδεσής τους με το δίκτυο για συγκεκριμένα έργα και τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως τα υπεράκτια έργα ΑΠΕ, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και οι αντλίες θερμότητας.

Εισάγεται παράλληλα ρύθμιση αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Ενιαίας Εξυπηρέτησης αναφορικά με τη διασφάλιση της τήρησης των προθεσμιών ολοκλήρωσης των διαδικασιών αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ΑΠΕ.

Σημειώνεται ότι η μεταφορά της Οδηγίας της ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη ήταν επείγουσα, επειδή η χρονική δέσμευση για την υιοθέτηση ορισμένων προνοιών της από τα κράτη μέλη ήταν μέχρι την 1η Ιουλίου 2024.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Φεβρουαρίου 2025 διατύπωσε αιτιολογημένη γνώμη κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, λόγω καθυστέρησης της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας αλλά το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μετά τη λήξη της υπό αναφορά προθεσμίας και συγκεκριμένα στις 22 Μαΐου 2025.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου για άλλη μια φορά διατύπωσε επικρίσεις για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυβέρνησης και υπενθύμισε το γεγονός ότι η ΕΕ θέλει έως το 2050 να έχουμε μηδενικούς ρύπους. Με αυτό το δεδομένο, είπε, πρέπει να κάνουμε 16.000 ανακαινίσεις το χρόνο κάτι που εκ των πραγμάτων αποδεικνύει πόσο πίσω είμαστε στους σχεδιασμούς μας.

ΚΥΠΕ