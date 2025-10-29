Τις προτεραιότητες Προεδρίας για την Εργασία συζήτησαν Υπουργός-Ευρωβουλευτές

Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας όσον αφορά το μέλλον της Εργασίας συζήτησε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, με αντιπροσωπεία Ευρωβουλευτών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Υπουργείο Εργασίας, το απόγευμα της Τετάρτης.

«Η σημερινή συνάντηση με την Πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Λι Άντερσον και τους Ευρωβουλευτές Κωνσταντίνο Αρβανίτη και Αντζέλικα Γουίνζιγκ ήταν χρήσιμη και εποικοδομητική για την κοινή διαχείριση των προκλήσεων και των προοπτικών της απασχόλησης στην ΕΕ», είπε σε δηλώσεις του ο Υπουργός, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Όπως είπε, εν όψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, «αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη στενή συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο και είμαι βέβαιος ότι ειδικότερα η συνεργασία μας με την Επιτροπή Απασχόλησης θα είναι ουσιαστική και αποτελεσματική».

Ο Γιάννης Παναγιώτου είπε ότι συζήτησε με την αντιπροσωπεία των Ευρωβουλευτών διεξοδικά τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για το μέλλον της εργασίας, οι οποίες αφορούν τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, τις επαγγελματικές δεξιότητες, την κοινωνική ασφάλιση και την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της ΕΕ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι επιβεβαιώθηκε «η συναντίληψή μας, σχετικά με την αναγκαιότητα της περαιτέρω αξιοποίησης του κοινωνικού διαλόγου και της συλλογικής διαπραγμάτευσης, για την καλύτερη ρύθμιση της αγοράς εργασίας και των όρων εργοδότησης, καθώς και για τη διασύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την κοινωνική συνοχή, μέσα από την απασχόληση».

Πρόσθεσε ότι η θετική πορεία της κυπριακής εργασίας είναι αποτέλεσμα των καλών πρακτικών που επέτρεψαν τη διαμόρφωση συνθηκών πλήρους απασχόλησης στη χώρα. «Αισιοδοξώ ότι μέσα από τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών και μέσα από την περαιτέρω αναβάθμιση τους, αυτή η θετική πορεία θα συνεχιστεί, τόσο για τη χώρα μας, όσο και για τα υπόλοιπα κράτη μέλη», είπε ο κ. Παναγιώτου.

Εκτιμώ, σημείωσε, «πως η επιτυχία της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας θα είναι πολύ χρήσιμη προς την κατεύθυνση αυτή, μέσα από την υλοποίηση των στόχων που έχουμε θέσει, η επίτευξη των οποίων θα είναι αμοιβαία επωφελής».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ευρωβουλευτής Λι Άντερσον, ευχαρίστησε τον Υπουργό που δέχτηκε την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς το ότι έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε στην Κύπρο, μόλις λίγους μήνες πριν η Κύπρος αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου και να ακούσουμε για τις προτεραιότητές σας για την Εργασία, αλλά, φυσικά, και για να συζητήσουμε τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πώς μπορούμε να εργαστούμε στις κοινές προτεραιότητες που έχουμε θέσει σήμερα, προκειμένου να προχωρήσουμε σε έργα που είναι σημαντικά για τους εργαζομένους στην Ευρώπη, για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, για την κοινωνική συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη», είπε.

Η κ. Άντερσον σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία είχε, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό (ΑΚΤΙδΑ), «ώστε να γνωρίσουμε από κοντά το έργο που πραγματοποιείται στην Κύπρο μέσω της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης».

«Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη εμπειρία για εμάς, καθώς είδαμε συγκεκριμένα παραδείγματα του έργου που μπορούμε να επιτύχουμε μέσα από τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Κύπρου. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας», είπε καταληκτικά.

