Το Βασιλικό επισκέφθηκε ο Υπατος Αρμοστής της Ινδίας-Ενδιαφέρον για συνεργασίες στον τομέα υποδομών

Το βιομηχανικό και ενεργειακό όραμα της Κύπρου βρέθηκε στο επίκεντρο επίσκεψης, που πραγματοποίησε στις 11 Δεκεμβρίου 2025 στο Βασιλικό, ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο, Manish, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση στις υποδομές και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η παρουσίαση του νέου βιομηχανικού λιμανιού Βασιλικού, ενός έργου εθνικής σημασίας που υλοποιείται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη βιομηχανική και ενεργειακή δραστηριότητα της χώρας.

Ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας κατά την επίσκεψη αναφέρθηκε στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ινδίας για συνεργασίες στον τομέα των υποδομών, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική θέση της Κύπρου ως αξιόπιστου διαμετακομιστικού και επιχειρηματικού εταίρου στην περιοχή.

Την Αρχή εκπροσώπησαν στην επίσκεψη ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της, Ζήνωνας Απόστολου, η Αντιπρόεδρος, Χριστιάνα Ιακωβίδου, ο Γενικός Διευθυντής, Άνθιμος Χριστοδουλίδης καθώς και ο Διευθυντής Λιμανιού Λάρνακας, Μιχάλης Κεφαλωνίτης.

Ο Πρόεδρος της Αρχής Λιμένων είπε ότι το λιμάνι Βασιλικού αποτελεί επένδυση με πολλαπλά οφέλη για την κυπριακή οικονομία, επισημαίνοντας πως η λειτουργία του θα ευθυγραμμίζεται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής ανέπτυξε διεξοδικά τον σχεδιασμό και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, εστιάζοντας στη λειτουργική του ευελιξία και στον ρόλο του ως πολυδύναμου κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, στελέχη της Αρχής παρουσίασαν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις και τις δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης.

