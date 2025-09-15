Πρωτογενές πλεόνασμα €8,7 δισ. στο οκτάμηνο κατέγραψε η Ελλάδα, ξεπερνώντας τον στόχο

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 8,696 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός της Ελλάδας την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το αποτέλεσμα ξεπερνά σημαντικά τον στόχο για 4,929 δισ. ευρώ, ενώ είναι αυξημένο έναντι του αντίστοιχου πλεονάσματος των 7,567 δισ. ευρώ το 2024.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι ποσά ύψους 1,895 δισ. ευρώ από ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών και 682 εκατ. ευρώ από εξοπλιστικά προγράμματα δεν επηρεάζουν σε δημοσιονομικούς όρους το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης. Επιπλέον, 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων που εισπράχθηκαν το πρώτο δίμηνο του έτους καταλογίζονται στο 2024. Εξαιρώντας αυτές τις επιδράσεις, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα έναντι του στόχου εκτιμάται σε 848 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,459 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 185 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου. Εξαιρουμένων ειδικών συναλλαγών, όπως η νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, η αύξηση φτάνει το 3,3% λόγω υψηλότερων φορολογικών εισπράξεων. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 46,596 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 2,119 δισ. ευρώ, κυρίως από φόρους εισοδήματος και τρέχουσες φορολογικές εισπράξεις.

Οι επιστροφές εσόδων έφθασαν τα 6,181 δισ. ευρώ, αυξημένες λόγω ΦΠΑ που σχετίζεται με τη σύμβαση της Αττικής Οδού, ενώ χωρίς αυτόν τον παράγοντα ανέρχονται σε 5,396 δισ. ευρώ, πάνω από τον στόχο κατά 685 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των δαπανών, ο κρατικός προϋπολογισμός εμφάνισε μειωμένες πληρωμές κατά 3,356 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω ετεροχρονισμών στις μεταβιβαστικές πληρωμές και τα εξοπλιστικά. Ωστόσο, σε σχέση με το 2024, οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,210 δισ. ευρώ, φθάνοντας τα 46,299 δισ. ευρώ.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία αφορούν το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, όπου περιλαμβάνονται επίσης τα οικονομικά αποτελέσματα ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΟΚΑ.

