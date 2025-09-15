Τα ακραία καιρικά φαινόμενα του φετινού καλοκαιριού κόστισαν στην Ευρώπη 43 δις ευρώ

Τα που έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, προκάλεσαν βραχυπρόθεσμες οικονομικές απώλειες τουλάχιστον 43 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με μια εκτίμηση σε επίπεδο ΕΕ, με το κόστος να αναμένεται να αυξηθεί στα 126 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029.

Το άμεσο πλήγμα στην οικονομία από ένα μόνο «άγριο καλοκαίρι ζέστης, ξηρασίας και πλημμυρών» ανήλθε στο 0,26% της οικονομικής παραγωγής της ΕΕ το 2024, σύμφωνα με την ταχεία ανάλυση, η οποία δεν έχει υποβληθεί για αξιολόγηση αλλά βασίζεται σε σχέσεις μεταξύ καιρού και οικονομικών δεδομένων που δημοσιεύθηκαν σε ακαδημαϊκή μελέτη αυτόν τον μήνα.

Οι μεγαλύτερες ζημιές από τη ζέστη, την ξηρασία και τις πλημμύρες σημειώθηκαν σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Βουλγαρία: καθεμία από τις οποίες υπέστη βραχυπρόθεσμες απώλειες άνω του 1% της «ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας» (ΑΠΑ) του 2024, ενός μέτρου παρόμοιου με το ΑΕΠ. Ακολουθούν άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Οι οικονομολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα ως «συντηρητικά» επειδή δεν έλαβαν υπόψη τις πρωτοφανείς πυρκαγιές που έκαψαν τη νότια Ευρώπη τον περασμένο μήνα ή την επιδεινούμενη επίδραση των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν ταυτόχρονα.

Ο Σεχρίς Ουσμάν, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ και κύριος συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι οι «έγκαιρες εκτιμήσεις» της μελέτης θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πολιτικούς να στοχεύσουν την υποστήριξη ελλείψει επίσημων δεδομένων. «Το πραγματικό κόστος των ακραίων καιρικών φαινομένων έρχεται αργά, επειδή αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν ζωές και τρόπους διαβίωσης μέσω ενός ευρέος φάσματος καναλιών που εκτείνονται πέρα ​​από τον αρχικό αντίκτυπο».

Οι επιστήμονες έχουν αγωνιστεί να υπολογίσουν τον βαθμό στον οποίο η παγκόσμια θέρμανση έχει επιδεινωθεί, με μελέτες να υποδηλώνουν ότι η κλιματική αλλαγή έκανε τον καύσωνα 40 φορές πιο πιθανό στην Ισπανία και την Πορτογαλία και 10 φορές πιο πιθανό στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ο αριθμός των νεκρών από τον «ήσυχα καταστροφικό» καύσωνα του Ιουνίου εκτιμάται ότιέχει τριπλασιαστεί σε 12 μεγάλες πόλεις λόγω της ρύπανσης που θερμαίνει τον πλανήτη.

Ενώ οι περισσότερες έρευνες σχετικά με το οικονομικό κόστος της κλιματικής κατάρρευσης εξετάζουν τις άμεσες επιπτώσεις, όπως οι καταστροφές περιουσιακών στοιχείων ή οι ασφαλισμένες απώλειες, οι συγγραφείς της νέας μελέτης χρησιμοποίησαν τη σχέση μεταξύ βίαιων καιρικών συνθηκών και οικονομικής παραγωγής για να λάβουν υπόψη τις κυματικές επιπτώσεις, όπως τις περιορισμένες ώρες που μπορούν να εργαστούν οι κατασκευαστές κατά τη διάρκεια καύσωνα ή τη διακοπή των χρόνων μετακίνησης μετά από ζημιές από πλημμύρες σε σιδηροδρόμους.

Ο Stéphane Hallegatte, επικεφαλής οικονομολόγος για το κλίμα στην Παγκόσμια Τράπεζα, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι επιβεβαίωσε πως οι ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθηκών ήταν μεγαλύτερες από τις άμεσες επιπτώσεις και διαρκούν περισσότερο από ό,τι φαντάζονται οι άνθρωποι.

«Υποστηρίζω εδώ και πολύ καιρό να μετατοπίσουμε την εστίασή μας από τις άμεσες ζημιές από καταστροφές σε ευρύτερες μετρήσεις που καταγράφουν μια πληρέστερη οικονομική επίδραση, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τη μελέτη να κάνει ακριβώς αυτό», είπε.

Προειδοποίησε όμως ότι χρησιμοποίησε «ατελείς προσεγγιστικές μεταβλητές» για τον εντοπισμό ακραίων καιρικών συνθηκών, κάτι που πιθανότατα θα οδηγούσε σε υποεκτίμηση του πλήρους κόστους. Η ΑΠΑ δεν κατέγραψε το πλήρες κόστος των ακραίων καιρικών συνθηκών για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, πρόσθεσε.

«Ειδικά όταν οι καταστροφές επηρεάζουν φτωχές κοινότητες και ανθρώπους, ο αντίκτυπος στην ΑΠΑ μπορεί να είναι ελάχιστος, επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι φτωχοί», δήλωσε ο Hallegatte. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υποφέρουν».

Ο Gert Bijnens, οικονομολόγος στην εθνική τράπεζα του Βελγίου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν ένα από τα πιο σημαντικά «κρυφά κόστη» που συνήθως δεν υπολογίζονταν. Μια μελέτη που συνυπέγραψε σχετικά με το κόστος των καταστροφικών πλημμυρών στο Βέλγιο το 2021 διαπίστωσε ότι οι πωλήσεις σε κατασκευαστικές εταιρείες μακριά από την καταστροφή μειώθηκαν απότομα εάν είχαν μακροχρόνιους προμηθευτές στις ζώνες πλημμυρών.

Η αγνόηση τέτοιων επιπτώσεων θα μπορούσε να υποεκτιμήσει τις ζημιές έως και 30%, δήλωσε ο Bijnen. «Φυσικά, τέτοιες εκτιμήσεις συνοδεύονται από αβεβαιότητα, καθώς βασίζονται σε ιστορικούς μέσους όρους και δεν μπορούν ακόμη να αποτυπώσουν πλήρως τα επιδεινούμενα γεγονότα», πρόσθεσε. «Αλλά το μεγάλο μήνυμα είναι σαφές: τα ακραία καιρικά φαινόμενα αφήνουν ήδη ένα σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα και οι έμμεσες επιπτώσεις μπορεί να είναι εξίσου καταστροφικές με την άμεση καταστροφή».

Με πληροφορίες από Guardian