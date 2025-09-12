ΕΤΕπ: €17,5 δισ. για την ενεργειακή απόδοση 350.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε τη δέσμευσή του να διαθέσει € 17,5 δισ. για τη στήριξη βελτιώσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης πάνω από 350.000 μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (ΜμΕ) τα επόμενα τρία χρόνια.

Η πρωτοβουλία αυτή, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει να διπλασιάσει τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στον τομέα αυτό, βοηθώντας τις ΜμΕ να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η κινητοποίηση συνολικών επενδύσεων άνω των €65 δισ. έως το 2027 για εξοικονόμηση ενέργειας. Όσον αφορά τα μέσα, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή προσανατολίζονται στη χρήση υφιστάμενων και νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως δάνεια, χρεόγραφα και μετοχικοί τίτλοι.

Επιπλέον δρομολογείται η δημιουργία ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης για απλοποίηση της συμμετοχής των ΜμΕ. Ακόμη, θα υπάρξει στήριξη επενδυτικών πλατφορμών με ιδιωτικούς εταίρους για την προώθηση έργων ενεργειακής απόδοσης.

Η Πρόεδρος της ΕΤΕπ, Νάντια Καλβίνιο, τόνισε πως «πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.»

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, ανέφερε πως «οι ΜμΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτή η πρωτοβουλία θα καλύψει το επενδυτικό κενό και θα απλοποιήσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.»

Ο ιδρυτής του Ιδρύματος Solar Impulse, Μπερτεαντ Πικάρ, δήλωσε ότι «η ενεργειακή απόδοση είναι ο ισχυρότερος και πιο υποτιμημένος πόρος της Ευρώπης. Με αυτή την πρωτοβουλία, μπορούμε να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες ΜμΕ.»

Ο Όμιλος ΕΤΕπ συνεργάζεται με το Ίδρυμα Solar Impulse για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης ως υπηρεσίας. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει στις ΜμΕ να πληρώνουν για υπηρεσίες (π.χ. θέρμανση, φωτισμός) αντί να αγοράζουν εξοπλισμό, μειώνοντας το αρχικό κόστος επένδυσης και επιταχύνοντας την υιοθέτηση λύσεων ενεργειακής απόδοσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ