Συμφωνία-σταθμός στη Λιβύη: Κοινοπραξία Τουρκίας, Ισπανίας και Ουγγαρίας ξεκινά έρευνες για υδρογονάνθρακες στο οικόπεδο O7

Η ουγγρική ενεργειακή εταιρεία MOL Group υπέγραψε συμφωνία κατανομής παραγωγής με την ισπανική Repsol και την τουρκική Türkiye Petrolleri AO (TPAO) για το υπεράκτιο θαλάσσιο οικόπεδο O7 της Λιβύης, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη ερευνών υδρογονανθράκων στην περιοχή.

Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το οικόπεδο O7 βρίσκεται περίπου 140 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Benghazi και καλύπτει έκταση άνω των 10.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σε θαλάσσια περιοχή με βάθος που ξεπερνά τα 1.500 μέτρα.

Στο κοινοπρακτικό σχήμα, η Repsol συμμετέχει ως διαχειρίστρια εταιρεία με ποσοστό 40%, η TPAO κατέχει επίσης 40%, ενώ η MOL Group διαθέτει το υπόλοιπο 20%.

Σύμφωνα με το ελάχιστο πρόγραμμα εργασιών που προβλέπει η συμφωνία, η κοινοπραξία θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες 2D σε έκταση 1.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων και σεισμικές έρευνες 3D σε επιπλέον 2.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ προβλέπεται και η διάνοιξη μίας ερευνητικής γεώτρησης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κοινοπραξία εξασφάλισε την άδεια έπειτα από κοινή προσφορά που υπέβαλαν οι τρεις εταιρείες νωρίτερα μέσα στο έτος, ενώ η υπογραφή της συμφωνίας κατανομής παραγωγής έδωσε το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την έναρξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ