Σεισμός στην Κολομβία: Αυξάνονται νεκροί και αγνοούμενοι – Αγωνιώδεις έρευνες για ίχνη ζωής στα συντρίμμια

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε την Κολομβία τη Δευτέρα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους σχεδόν 3.500, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της χώρας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δυτικό τμήμα της χώρας, ιδιαίτερα στην Κάλι και στην τουριστική «γη του καφέ», κατέστρεψε εν μέρει ή ολοσχερώς 11.000 κτίρια, ενώ τουλάχιστον 496 άνθρωποι αγνοούνται, δήλωσε ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα Μπογοτά.

Αναζητούν ίχνη ζωής

Διασώστες στην Κολομβία συνεχίζουν σήμερα τις αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα κτιρίων που έχουν καταρρεύσει.

Στο Τόρες ντελ Λιμονάρ, ένα συγκρότημα κατοικιών που κατέρρευσε στο Κάλι, διασώστες αναζητούν μέσα στα συντρίμμια ίχνη ζωής. «Αυτήν τη στιγμή, εξακολουθούμε να διατηρούμε τις ελπίδες, τουλάχιστον μέχρι να συμπληρωθούν περίπου τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό», δήλωσε ο Καμίλο Κάνο, ένας πυροσβέστης από τη Μπογοτά που συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας.

Ο Κάνο είπε πως ντόπιοι διασώστες και κάτοικοι διέσωσαν περισσότερους από 20 ανθρώπους από το συγκρότημα κατοικιών τις πρώτες 12 ώρες μετά τον σεισμό, και αργότερα ανέσυραν ζωντανούς άλλους τρεις σε δυσκολότερες επιχειρήσεις κάτω από τα ερείπια.

Όμως, όπως εξήγησε, τα πλήθη των εθελοντών και των περαστικών δυσχέραιναν στην αρχή τις έρευνες. «Δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε και να ακούσουμε τις εκκλήσεις των ανθρώπων κάτω από το κτίριο», σημείωσε, προσθέτοντας πως η μετατόπιση των χαλασμάτων στην περίπτωση μετασεισμών δυσκολεύει επίσης τις επιχειρήσεις.

Η αστυνομία εφαρμόζει αυστηρότερους ελέγχους στο σημείο σήμερα, την ώρα που εθελοντές καθοδηγούνται στο να αναλάβουν συγκεκριμένα καθήκοντα, ώστε να βοηθήσουν τους διασώστες να εργάζονται αποτελεσματικότερα, περιέγραψε.

Μεταξύ εκείνων που συνεχίζουν να περιμένουν νέα για τους αγαπημένους τους είναι η Μαρσέλα Πέρες, η οποία λέει πως η 11χρονη κόρη του συντρόφου της παγιδεύτηκε με τους παππούδες της όταν το κτίριο κατέρρευσε.

«Βρισκόμαστε εδώ από τη Δευτέρα περιμένοντας να διασωθεί το κορίτσι και οι παππούδες της», δήλωσε η Πέρες.

«Απλά περιμένουμε και εμπιστευόμαστε τον Θεό», συμπληρώνει.