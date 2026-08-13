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Τραγωδία στο Τέξας: Συνετρίβη στρατιωτικό Apache – Δύο νεκροί (βίντεο)
| Κόσμος

Τραγωδία στο Τέξας: Συνετρίβη στρατιωτικό Apache – Δύο νεκροί (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το AH-64E του αμερικανικού στρατού κατέπεσε στην περιοχή Σαλέιντο – Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του δυστυχήματος

Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη χθες Τετάρτη στο Τέξας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι χειριστές του, ανακοίνωσε η βάση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ όπου ανήκε.

Το AH-64E Apache, επιθετικό ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού των ΗΠΑ, «με βάση το Φορτ Χουντ», συνετρίβη «στη Σαλέιντο», στο κεντρικό Τέξας, και οι δυο χειριστές «επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί», ανέφερε η βάση με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Δεν διευκρίνισε τι ακριβώς έκανε το ελικόπτερο όταν έγινε το δυστύχημα.

Στα μέσα Ιουνίου, βαρύ βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κι οι οκτώ επιβαίνοντες.

Πηγή: ΑΠΕ

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