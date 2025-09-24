Η Chevron υπέγραψε συμφωνία με Ισραήλ για αγωγό φυσικού αερίου προς Αίγυπτο

Συμφωνία με την Israel Natural Gas Lines, τον κρατικό φορέα εκμετάλλευσης αγωγών του Ισραήλ, υπέγραψε η αμερικανική Chevron Corporation για την έναρξη της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου, Nitzana, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου Leviathan στην Αίγυπτο.

Όπως μεταδίδει το OilPrice.com, ο αγωγός, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια, συνολικού κόστους 610 εκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να μετριάσει την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση της Αιγύπτου, η οποία σήμερα δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο εισάγοντας υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) για να καλύψει την αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση ενέργειας.

Ο αγωγός Nitzana θα μεταφέρει 600 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, ημερησίως, ανεβάζοντας τη συνολική εξαγωγική ικανότητα του Ισραήλ προς την Αίγυπτο σε πέραν των 2,2 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών, ημερησίως.

Η ισραηλινή NewMed είναι ο κύριος φορέας εκμετάλλευσης του Leviathan με ποσοστό συμμετοχής 45,3%, ενώ η Chevron έχει ποσοστό συμμετοχής 39,7% και η Ratio Energies. έχει 15%. Η Ratio Energy, η οποία ιδρύθηκε το 1992, είναι μία από τις κορυφαίες ενεργειακές συνεργασίες του Ισραήλ, με αποστολή την ανάπτυξη και παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Η παραγωγή φυσικού αερίου της Αιγύπτου έχει μειωθεί ραγδαία με την πάροδο των ετών λόγω της φυσικής εξάντλησης των ώριμων κοιτασμάτων, συμπεριλαμβανομένου του κοιτάσματος φυσικού αερίου Zohr.

Σε συνδυασμό με την έλλειψη σημαντικών νέων ανακαλύψεων από το 2015, την αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και τα προηγούμενα οικονομικά προβλήματα, όπως οι ελλείψεις σε «σκληρό» νόμισμα και οι καθυστερήσεις πληρωμών σε ξένες εταιρείες, η Αίγυπτος βρίσκεται τώρα σε μια δύσκολη θέση, καθώς έχει καταστεί καθαρός εισαγωγέας φυσικού αερίου από το 2022 και βασίζεται στο LNG, καθώς και στο αέριο μέσω αγωγών από το Ισραήλ.

Πέρσι, η Αίγυπτος εισήγαγε από το Ισραήλ ποσότητα ρεκόρ φυσικού αερίου, ύψους 981 εκατομμυρίων κυβικών ποδιών την ημέρα, σημειώνοντας αύξηση 18,2%, σε ετήσια βάση.

Η Αίγυπτος εισάγει έως και 20% του φυσικού αερίου της από το Ισραήλ. Τον περασμένο μήνα, ο Αιγύπτιος Πρωθυπουργός Μουσταφά Μαντμπούλι ανακοίνωσε ότι η συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπογράφηκε με την ισραηλινή NewMed Energy παρατάθηκε έως το 2040.

Ωστόσο, η τύχη αυτών των ροών φυσικού αερίου κρέμεται τώρα σε μια κλωστή, με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνονται μετά την εντολή του ισραηλινού στρατού προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να την εκκενώσουν.

Η Chevron κινείται τώρα σε τρία μεγάλα γεωπολιτικά μέτωπα ταυτόχρονα: την οριστικοποίηση των όρων για τον αγωγό Nitzana για τη μεταφορά ισραηλινού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, την υποβολή προσφορών για υπεράκτια οικόπεδα κοντά στην Κρήτη, τα οποία η Λιβύη διεκδικεί ως δικά της, και την προετοιμασία μιας αργοπορημένης τελικής επενδυτικής απόφασης (FID) για την επέκταση του Λεβιάθαν.

Όλες μαζί οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με το δημοσίευμα του OilPrice.com, θέτουν την αμερικανική εταιρεία στο επίκεντρο του πιο εύφλεκτου μείγματος ενεργειακής φιλοδοξίας και θαλάσσιας διαμάχης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Chevron συνεργάστηκε με την ελληνική HelleniQ Energy για να υποβάλει προσφορά για δικαιώματα εξερεύνησης σε υπεράκτια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Η Αθήνα θεωρεί αυτήν την εξέλιξη ως ένα σημαντικό βήμα προς την διεκδίκηση της κυριαρχίας της στα συγκεκριμένα ύδατα.

Τα ύδατα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου αμφισβητούνται λόγω μιας συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης του 2019, η οποία αγνοεί την άποψη της Ελλάδας για δική της Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και αποτελεί απάντηση στα πιθανά αποθέματα υδρογονανθράκων στην περιοχή.

Η Ελλάδα διεκδικεί αυτές τις περιοχές με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ η Τουρκία αμφισβητεί ότι νησιά όπως η Κρήτη μπορούν να δημιουργήσουν ΑΟΖ. Η Λιβύη διεκδικεί επίσης σημαντικά τμήματα της περιοχής, ευθυγραμμιζόμενη με τη θέση της Τουρκίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ