Μικρά κέρδη την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο

Μικρά κέρδη κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το οποίο βρίσκεται ενώπιον κερδών 1,8% για άλλη μια εβδομάδα. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Πέμπτη στις 307,91 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,53%.

Κέρδη σε ποσοστό 0,27% κατέγραψε ο δείκτης FTSE/CySE 20 κλείνοντας στις 180,26 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €443.156.

Άνοδο από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κατέγραψαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,61% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,13%. Αντίθετα, πτώση σημείωσαν οι δείκτες των Επενδυτικών κατά 0,30% και των Ξενοδοχείων κατά 0,15%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €332.080 (τιμή κλεισίματος €9,855 - άνοδος 1,23%), της Demetra Holdings με €59.623 (τιμή κλεισίματος €1,66 – πτώση 0,3%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €34.470 (τιμή κλεισίματος €1,33 - άνοδος 1,53%), της Atlantic Insurance με €3.510 (τιμή κλεισίματος €2,34 – πτώση 0,85%) και της FW Woolworth με €2.525 (τιμή κλεισίματος €0,25 - πτώση 1,57%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 142.

Πηγή: ΚΥΠΕ