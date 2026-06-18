Σύνδεση Ευρωτουρκικών με Κυπριακό στη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Αντόνιο Κόστα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Χρηματιστήριο

Μικρά κέρδη την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Πέμπτη στις 307,91 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,53%

Μικρά κέρδη κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το οποίο βρίσκεται ενώπιον κερδών 1,8% για άλλη μια εβδομάδα. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Πέμπτη στις 307,91 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,53%.

Κέρδη σε ποσοστό 0,27% κατέγραψε ο δείκτης FTSE/CySE 20 κλείνοντας στις 180,26 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €443.156.

Άνοδο από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κατέγραψαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,61% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,13%. Αντίθετα, πτώση σημείωσαν οι δείκτες των Επενδυτικών κατά 0,30% και των Ξενοδοχείων κατά 0,15%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €332.080 (τιμή κλεισίματος €9,855 - άνοδος 1,23%), της Demetra Holdings με €59.623 (τιμή κλεισίματος €1,66 – πτώση 0,3%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €34.470 (τιμή κλεισίματος €1,33 - άνοδος 1,53%), της Atlantic Insurance με €3.510 (τιμή κλεισίματος €2,34 – πτώση 0,85%) και της FW Woolworth με €2.525 (τιμή κλεισίματος €0,25 - πτώση 1,57%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 142.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα