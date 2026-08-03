Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στον Αντ1: «Ο ανασχηματισμός δεν εξαγγέλλεται ανακοινώνεται» - «Ο φίλος μου ο… Αβέρωφ»

Για ακόμη μία φορά απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε σχέση με τον επικείμενο ανασχηματισμό, επιμένοντας ότι οι αλλαγές στην κυβέρνηση δεν προεξαγγέλλονται αλλά ανακοινώνονται όταν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Παρά τη συνεχιζόμενη φημολογία, επιβεβαίωσε μόνο την επικείμενη αποχώρηση του Υπουργού Γεωργίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από τα σενάρια δεν βοηθά ούτε τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο ούτε την εύρυθμη λειτουργία της κυβέρνησης.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και τη δημοσιογράφο Έλλη Κοτζιαμάνη, ο Πρόεδρος κλήθηκε να απαντήσει εάν τελικά προχωρεί σε ανασχηματισμό, μετά τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες που κυκλοφορούν εδώ και εβδομάδες. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το θέμα συζητείται εδώ και περίπου δύο μήνες, σημειώνοντας ότι βλέπει καθημερινά να διακινούνται ονόματα και σενάρια, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει κανένα από αυτά.

«Ο ανασχηματισμός δεν εξαγγέλλεται, ανακοινώνεται», ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά, αποφεύγοντας να δώσει οποιαδήποτε ένδειξη για το πότε θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Η μοναδική αναφορά στην αποχώρηση Υπουργού Γεωργίας

Ο Πρόεδρος αρκέστηκε να πει, πάντως, ότι ο Υπουργός Γεωργίας έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο «όλα θα γίνουν στην ώρα τους, κάποια στιγμή». Η συγκεκριμένη ήταν και η μοναδική ουσιαστική αναφορά του σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, χωρίς να ανοίξει περαιτέρω τα χαρτιά του για τα πρόσωπα που ενδεχομένως θα αποχωρήσουν ή θα αναλάβουν υπουργικά χαρτοφυλάκια.

Η φημολογία δεν βοηθά

Ερωτηθείς κατά πόσο η παρατεταμένη συζήτηση γύρω από τον ανασχηματισμό δημιουργεί προβλήματα τόσο στα μέλη της κυβέρνησης όσο και σε όσους φέρονται ως πιθανοί αντικαταστάτες τους, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συμφώνησε ότι η κατάσταση μόνο θετικά αποτελέσματα δεν έχει. «Σίγουρα, η δημόσια συζήτηση, και μάλιστα με τον τρόπο που γίνεται, δεν βοηθά καμία από αυτές τις πλευρές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αναφέρθηκε στην πρακτική που ακολουθούσε ο αείμνηστος Γλαύκος Κληρίδης, σημειώνοντας ότι ούτε τότε ανακοινώνονταν αλλαγές όσο η δημόσια συζήτηση βρισκόταν σε εξέλιξη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ακολουθεί αντίστοιχη προσέγγιση.

Προτεραιότητα το Κυπριακό

Ο Πρόεδρος εξήγησε ακόμη ότι τις τελευταίες εβδομάδες το ενδιαφέρον και η προσοχή του ήταν στραμμένα στις εξελίξεις στο Κυπριακό, με αφορμή την παρουσία στην Κύπρο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν. Όπως είπε, βασική του επιδίωξη ήταν η κατάλληλη προετοιμασία των συναντήσεων και η αξιοποίηση της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα, ώστε να προκύψουν ουσιαστικές εξελίξεις στο εθνικό ζήτημα. «Σίγουρα, ο ανασχηματισμός είναι σημαντικός, αλλά δεν αποτελούσε προτεραιότητα εν μέσω όλων αυτών των εξελίξεων και της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο», ανέφερε.





Ο Αβέρωφ

Σχετικά με τις επικρίσεις που διατύπωσε ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ πως κάποιοι ετοιμάζονται για διακοπές, ενώ θα έπρεπε να ασχολούνται με την προετοιμασία που ζήτησε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, προκειμένου να συγκαλέσει την πενταμερή διάσκεψη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την πεποίθηση πως ο κ. Νεοφύτου δεν αναφερόταν στον ίδιο.

«Έχω πει επανειλημμένως πως θα εργαζόμαστε όλο τον Αύγουστο και θεωρώ πως ο φίλος μου ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν αναφερόταν σε εμένα. Δεν θα πάω διακοπές», διαμήνυσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αποκαλύπτοντας μάλιστα την πρόθεσή του να ζητήσει συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.