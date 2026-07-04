O Πάπας Λέων ΙΔ΄ στη Λαμπεντούζα

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έφτασε το Σάββατο στο νησί Λαμπεντούζα της Ιταλίας, ένα σημαντικό λιμάνι για τους μετανάστες που διακινδυνεύουν το επικίνδυνο ταξίδι από την Αφρική. Η Λαμπεντούζα εδώ και καιρό δέχεται τόσο αφίξεις όσο και νεκρούς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρώτος Αμερικανός επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας θα επισκεφθεί ένα νεκροταφείο όπου είναι θαμμένοι άγνωστοι μετανάστες, ενώ θα συνομιλήσει με μια οικογένεια μεταναστών και θα τελέσει λειτουργία.

Στη φωτογραφία, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ πραγματοποίησε στάση στο μνημείο Πύλη της Ευρώπης (Porta d'Europa), κατά τη διάρκεια της ποιμαντικής του επίσκεψης στο νησί της Λαμπεντούζα, στη νότια Ιταλία, στις 4 Ιουλίου 2026. EPA/CIRO FUSCO