Πλήθος κοινού πανηγυρίζουν μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, 20 Ιουλίου 2026. EPA/MAGDA GIBELLI
Μικροί και μεγάλοι φανς πανηγυρίζουν τη νίκη της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ
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