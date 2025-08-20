Φυτό Μακάνα (λωτός) στο Κασμίρ

Ο καρπός και ο ανθός λωτού, γνωστό ως μακάνα, ανθίζουν σε φυτείες λωτού μέσα στη λίμνη Νταλ στο Σριναγκάρ, Ινδία.

Οι σπόροι του λωτού είναι δημοφιλές συστατικό στην κουζίνα του Κασμίρ και σε πολλές περιοχές της Ασίας.

Credit: EPA/FAROOQ KHAN