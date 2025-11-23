Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά σε Στρουμπί – Κοίλη: Μάχη δίνουν τα καδενοφόρα, δύσκολη η προσέγγιση των οχημάτων πυρόσβεσης

Μάχη δίνουν τα καδενοφόρα ωστόσο τα πυροσβεστικά οχήματα είναι πολύ δύσκολο να πλησιάσουν την φωτιά που μαίνεται από τις 10:00 περίπου το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 17:00 το απόγευμα, μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης – Στρουμπιού, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Κοίλης Μιχάλη Ευθυμίου.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ευθυμίου ανέφερε πως από την φωτιά κάηκαν κυπαρισσοδάση πολλών χρόνων, προσθέτοντας πως δυστυχώς η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατη περιοχή και για αυτό ακόμη μαίνεται ανεξέλεγκτη. Επεσήμανε ωστόσο πως απ’ αυτήν δεν κινδυνεύουν οι κατοικίες των δύο κοινοτήτων.

Ο κ. Ευθυμίου σημείωσε πως θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα πτητικά μέσα, που δυστυχώς δεν υπήρξαν. Απέδωσε επίσης την πρόκληση των φωτιών σε ανθρώπινο παράγοντα.

Μόνο κάποιος πεζός, είπε χαρακτηριστικά, θα προκάλεσε την φωτιά, αφού στην συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να πλησιάσει όχημα.

Χαρακτήρισε, επίσης, πρωτοφανή φαινόμενο την εκδήλωση πυρκαγιών εντός του Νοεμβρίου, προσθέτοντας ωστόσο πως και σήμερα Κυριακή οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές.

Κέντρο ελέγχου

Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε χαράδρα ποταμού με πολύ δύσκολη προσέγγιση από τις επίγειες δυνάμεις, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ενημερώθηκε η Πολιτική Άμυνα και η Αστυνομία να βρίσκονται σε επιφυλακή για ενδεχόμενη εκκένωση των Κοινοτήτων Κοίλης και Στρουμπιού.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, έχει εγκατασταθεί και προωθημένο κέντρο ελέγχου στην πλατεία της Κοινότητας Στρουμπιού. Εκεί βρίσκονται Πυροσβεστική, Τμήμα Δασών, Πολιτική Άμυνα, στρατός, Αστυνομία και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Υπό πλήρη έλεγχο η δασική πυρκαγιά μεταξύ των κοινοτήτων Κάθηκα - Ακουρσού

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά στα όρια των κοινοτήτων Κάθηκα και Ακουρσού της επαρχίας Πάφου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, στις 10:20 της Κυριακής εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Κάθηκα και Ακουρσού της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:30 αφού έκαψε έκταση ενάμισι τετραγωνικού χιλιομέτρου με άγρια θαμνώδη βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 30 άτομα του Τμήματος Δασών με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και τρεις προωθητές γαιών, καθώς και άτομα των τοπικών αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επιχείρησαν επίσης τρία πτητικά μέσα της Δημοκρατίας.

Στην περιοχή θα παραμείνουν δυνάμεις πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών για επιτήρηση και αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.