ΗΠΑ: 200.000 φωτάκια «ντύνουν» μια γειτονιά στο Χριστουγεννιάτικο πνεύμα

Επισκέπτες περιηγούνται στην υπαίθρια έκθεση των Χριστουγέννων στο σπίτι της Mary Graves στο Decatur της Τζόρτζια, ΗΠΑ, στις 16 Δεκεμβρίου 2025. Για 46 χρόνια, η 78χρονη Graves ενθουσιάζει οικογένειες με την έκθεση των 200.000 φώτων στο Fontaine Circle. Η έκθεση κοστίζει περίπου 1.000 δολάρια ΗΠΑ σε ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία της από την Ημέρα των Ευχαριστιών μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων. EPA/ERIK S. LESSER

