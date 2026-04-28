iPhone χωρίς MagSafe, Samsung XR Glasses και Gemini AI: Οι εξελίξεις που αλλάζουν την τεχνολογία

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στον χώρο της τεχνολογίας, με νέες φήμες και ανακοινώσεις να επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο που χρησιμοποιούμε συσκευές και ψηφιακές υπηρεσίες στην καθημερινότητά μας. Από πιθανές αλλαγές στα επόμενα iPhone μέχρι την είσοδο της Samsung στα XR wearables και την εντυπωσιακή εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης της Google, το τοπίο δείχνει να αλλάζει δυναμικά.

iPhone χωρίς MagSafe; Τι δείχνουν οι φήμες

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Apple ενδέχεται να αφαιρέσει το MagSafe από ορισμένα μελλοντικά iPhone, κυρίως από τα πιο οικονομικά μοντέλα.

Η κίνηση αυτή φαίνεται να σχετίζεται με τη μείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς ωστόσο να σημαίνει απαραίτητα χαμηλότερη τιμή για τον καταναλωτή. Το MagSafe αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό για πολλούς χρήστες, ιδιαίτερα για φόρτιση και αξεσουάρ, κάτι που κάνει την πιθανή αφαίρεσή του ιδιαίτερα συζητήσιμη.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν αλλαγές στη στρατηγική κυκλοφορίας της Apple, με τα βασικά μοντέλα να ενδέχεται να καθυστερούν και να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις Pro εκδόσεις.

Samsung XR Glasses: Το επόμενο βήμα στα wearables

Η Samsung φαίνεται να ετοιμάζει την είσοδό της στην κατηγορία των XR συσκευών με νέα “έξυπνα” γυαλιά.

Σε αντίθεση με πιο ογκώδεις λύσεις όπως VR headsets, τα XR glasses στοχεύουν σε καθημερινή χρήση, προσφέροντας λειτουργίες όπως κλήσεις, φωτογραφίες, βίντεο και ενσωμάτωση με ψηφιακούς βοηθούς.

Η νέα αυτή κατηγορία συσκευών αναμένεται να βασίζεται στην πλατφόρμα Android XR, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο πρακτικά και άμεσα usable wearables.

Gemini AI: Η τεχνητή νοημοσύνη ανεβαίνει επίπεδο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη του Gemini AI της Google, το οποίο φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο ισχυρό.

Πέρα από βασικές λειτουργίες, το Gemini μπορεί πλέον να δημιουργεί εικόνες, να απαντά με μεγαλύτερη ακρίβεια και να ενσωματώνεται βαθύτερα σε συσκευές και υπηρεσίες.

Μάλιστα, αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο και στο οικοσύστημα της Apple, με ενσωμάτωση σε μελλοντικές εκδόσεις iOS, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες της Siri.

Το μέλλον της τεχνολογίας διαμορφώνεται τώρα

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ξεκάθαρα ότι η τεχνολογία περνά σε μια νέα φάση, όπου hardware, AI και wearables συνδυάζονται όλο και πιο στενά.

Είτε πρόκειται για smartphones είτε για νέες wearable συσκευές, το επόμενο διάστημα αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον για καταναλωτές και εταιρείες.