Πτώση κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε ζημιές σε ποσοστό 0,34%, κλείνοντας στις 285,09 μονάδες.

Αντίθετα, άνοδο 0,28% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 170,59 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €1.398.358,84.

Ζημιές κατέγραψαν οι δείκτες των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,72%, και της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,44%.

Αντίθετα, κέρδη κατέγραψε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,17% και των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,43%

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Πανδώρα με €1.027.771,80 (πτώση 3,20% – τιμή κλεισίματος €0,24), της Ατλάντικ Ασφαλιστική με €158.735,00 (πτώση 1,52% – τιμή κλεισίματος €2,60), της Τράπεζας Κύπρου με €121.400,58 (άνοδος 0,49% – τιμή κλεισίματος €9,19), της Δήμητρα Επενδυτική με €28.210,36 (άνοδος 0,35% – τιμή κλεισίματος €1,44) και της K + G Complex Public με €25.875,67 (πτώση 1,46% – τιμή κλεισίματος €0,40).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 7 κινήθηκαν ανοδικά, 11 καθοδικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 169.     

Πηγή: ΚΥΠΕ

