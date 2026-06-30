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Κακόβουλα τέθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο στην Πάφο, εκτιμούν οι αρχές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε εμπρησμό οφείλεται η φωτιά που ξέσπασε στις 4.30 τα ξημερώματα της Τρίτης σε όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο στην είσοδο πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Βεσπασιάνου στο κέντρο της Πάφου, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Μέλη της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, τα οποία διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή, εκτιμούν ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα καθώς εντοπίστηκαν ίχνη εύφλεκτης ύλης.

Το αυτοκίνητο ανήκει σε γυναίκα ηλικίας 39 ετών από την Ρουμανία η οποία εργάζεται σε πρακτορείο στοιχημάτων στην Πάφο.

Από την φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα της 39χρόνης αλλά και σε παρακείμενο όχημα ιδιοκτησίας 60χρονου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία προτού επεκταθεί στο κτίριο της πολυκατοικίας όπου διαμένει η 39χρόνη.

ΚΥΠΕ

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