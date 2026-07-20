Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Πολίτης News

Τραμπ: Πλήξαμε «πολύ σκληρά» το Ιράν για να τιμήσουμε τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε, και το κάναμε για να τιμήσουμε πιθανόν τρεις, πιθανόν τρεις σπουδαίους πατριώτες», δήλωσε ο κ. Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε την Κυριακή το βράδυ ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίζουν να πλήττουν «πολύ σκληρά» το Ιράν, ιδίως για να εκδικηθούν τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε, και το κάναμε για να τιμήσουμε πιθανόν τρεις, πιθανόν τρεις σπουδαίους πατριώτες», δήλωσε ο κ. Τραμπ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον αφού παρακολούθησε τον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος διεξήχθη σε προάστιο της Νέας Υόρκης.

Πηγή: ΚΥΠΕ - ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΔΙΕΘΝΗΙΡΑΝΗΠΑΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα