Σχολικές τσάντες για όλα τα πορτοφόλια: Τεράστια η ψαλίδα στις τιμές των σχολικών - Κασετίνες μέχρι και €45! (πίνακες)

Σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές σχολικών ειδών καταγράφει έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, η οποία πραγματοποιήθηκε τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία σε δέκα επιχειρήσεις που διαθέτουν καταστήματα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, οι τιμές κινούνται στα ίδια περίπου επίπεδα με εκείνες του 2025, με μικρές αυξομειώσεις σε ορισμένα προϊόντα.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει παράλληλα ότι κάποιες επιχειρήσεις διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερη τιμή όταν η αγορά γίνεται διαδικτυακά σε σχέση με την αγορά με φυσική παρουσία στο κατάστημα.

Από €1,89 έως €209,95 για μία σχολική τσάντα

Μεγάλη είναι η ψαλίδα στις τιμές των σχολικών τσαντών, καθώς το κόστος τους ξεκινά από €1,89 και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα €209,95, ανάλογα με το μέγεθος, το σχέδιο και το εμπορικό σήμα.

Οι σχολικές κασετίνες πωλούνται από €0,48 έως €45,55, ενώ μολύβια, στυλό και μαρκαδόροι ξεκινούν από €0,20 και μπορούν να φτάσουν μέχρι €18,99.

Για τετράδια 50 και 100 φύλλων, καθώς και για τετράδια σπιράλ δύο θεμάτων, οι τιμές κυμαίνονται από €0,32 έως €12,99.

Οι φάκελοι αρχειοθέτησης κοστίζουν από €0,19 μέχρι €8,48.

Οι τιμές στα σχολικά ρούχα

Σε ό,τι αφορά τα είδη ένδυσης, οι σχολικές φανέλες και τα πουκάμισα, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών, κοστίζουν από €3,99 έως €48.

Οι τιμές για τα σχολικά παντελόνια κυμαίνονται από €12 μέχρι €27, ενώ για τις σχολικές φούστες από €11,50 έως €25.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών διευκρινίζει ότι το τελικό κόστος εξαρτάται από τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε μαθητή ή μαθήτριας.

Σημειώνεται επίσης ότι τα στοιχεία της φετινής έρευνας προέρχονται από τα ίδια ακριβώς σημεία πώλησης που χρησιμοποιήθηκαν και για την αντίστοιχη έρευνα του 2025.

Τι συμβουλεύει γονείς και μαθητές

Ο Σύνδεσμος καλεί τις οικογένειες να προγραμματίζουν τις αγορές τους, να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τόσο τιμές όσο και ποιότητα πριν προχωρήσουν σε αγορές.

Μεταξύ άλλων, συστήνει να καταρτίζεται εκ των προτέρων κατάλογος με τα απολύτως απαραίτητα σχολικά είδη, ώστε τα παιδιά να μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα σε όσα πραγματικά χρειάζονται και σε όσα θεωρούν ότι χρειάζονται.

Παράλληλα, οι γονείς καλούνται να ελέγχουν κατά πόσο κάθε προϊόν είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού και να αποτρέπουν την αγορά σχολικών ειδών που προσομοιάζουν με τρόφιμα ή έχουν άρωμα τροφίμων.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται και στην επιλογή σχολικής τσάντας, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στη σωματική δύναμη του μαθητή, στο βάρος και στον τρόπο κατασκευής της.

Για αγορές που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία σε κατάστημα, οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται εκ των προτέρων για την πολιτική επιστροφών, καθώς δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για αποδοχή επιστροφής ή αλλαγής και το ζήτημα εξαρτάται από την πολιτική κάθε επιχείρησης.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών υπογραμμίζει ακόμη ότι τα σχολικά είδη αποτελούν εργαλεία μάθησης και όχι επίδειξης.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών, διαφορών μεταξύ της τιμής στο ράφι και της τιμής που τελικά καταβάλλεται, παραπλανητικών προσφορών ή μη αναγραφής της λιανικής τιμής πώλησης, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@katanalotis.org.cy ή στη Γραμμή του Καταναλωτή στο 1429.

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