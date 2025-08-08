Bloomberg: Ουάσινγκτον και Μόσχα σχεδιάζουν συμφωνία που θα «κλειδώνει» τις ρωσικές προσαρτήσεις στην Ουκρανία

Η Ουάσιγκτον και η Μόσχα επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα κατοχύρωνε τη ρωσική κυριαρχία στα εδάφη που κατέλαβε κατά τη διάρκεια της εισβολής, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται πάνω σε μια συμφωνία που θα αφορά τα εδαφικά ζητήματα, ενόψει προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες που μεταδίδει το Bloomberg.

Η Ρωσία έχει θέσει ως όρο για την επίτευξη εκεχειρίας την αναγνώριση της προσάρτησης των περιοχών Χερσώνα, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει πλήρως.

