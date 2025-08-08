Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Πολίτης News

Bloomberg: Ουάσινγκτον και Μόσχα σχεδιάζουν συμφωνία που θα «κλειδώνει» τις ρωσικές προσαρτήσεις στην Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες που μεταδίδει το Bloomberg.

Η Ουάσιγκτον και η Μόσχα επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα κατοχύρωνε τη ρωσική κυριαρχία στα εδάφη που κατέλαβε κατά τη διάρκεια της εισβολής, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται πάνω σε μια συμφωνία που θα αφορά τα εδαφικά ζητήματα, ενόψει προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες που μεταδίδει το Bloomberg.

Η Ρωσία έχει θέσει ως όρο για την επίτευξη εκεχειρίας την αναγνώριση της προσάρτησης των περιοχών Χερσώνα, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει πλήρως.

Με πληροφορίες από το: Protothema.gr

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited