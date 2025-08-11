Άγρια συμπλοκή τα ξημερώματα στη Λάρνακα-Στο μικροσκόπιο κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λάρνακα, στη Λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή και μέλη της δύναμης έσπευσαν άμεσα στη σκηνή, όπου εντόπισαν δύο 20χρονους τραυματίες.

Οι νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Ο ένας φέρει κάταγμα στη μύτη, ενώ ο δεύτερος έχει τραύματα στο κεφάλι. Και οι δύο κρατήθηκαν για νοσηλεία.

Από τις πρώτες εξετάσεις, φαίνεται ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα αγνώστων προσώπων. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η Αστυνομία εξετάζει υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης .

Προκαταρκτικά στοιχεία δεν συνδέουν τους δράστες με ανήλικους Σύριους.