«Βάωσε τζαι ρομάνισε» με ένα νέο ... touch

Μια ευφάνταστή ιδέα για αναβίωση κυπριακών τραγουδιών μέσα από σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις, είχε ομάδα Κυπρίων που ερμηνεύουν κυπριακά άσματα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, βάζοντας τη δική τους μοναδική πινελιά.

Στο βίντεο ερμηνεύουν το γνωστό κυπριακό τραγούδι «Βάωσε τζαι ρομάνισε».

Στίχοι

Βάωσε τζαι ρομάνισε βάρ' την κουφήν μαντάλιν

τζι' εγιώ τον τρόπον βρίσκω τον τζι' ερκουμε γιάλι - άλι

Βάωσε τζαι ρομάνισε τζαι κάτσε τζαι καρτέρα

πως με αγάπας μουζουρού ως σήμμερα 'ν το 'ξέρα

Άφησ' το παναθύριν σου κρόννοιχοτν τζι' αν προφτάσω

εν νάρτω τα μεσάνυχτα στ' αγκάλια σου να βράσω

Βάωσ' το παναθύριν σου τζι' εγιώ 'ν' να το αννοίξω

πριν τα χαράματα του φου αγάπην να σου δείξω

Βάωσε τζαι ρομάνισε γύρε τζαι ποτζοιμήθου

τζι' αμαν φωνάξω που είσαι ξύπνα τζαι πολοήθου