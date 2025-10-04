Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεμεσό με θύμα 17χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 17χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας Ali Tzalaloutin από τη Συρία σημειώθηκε στις 21:20 το βράδυ του Σαββάτου, στη διασταύρωση των οδών Πειραιώς και Σουλίου, στον Άγιο Ιωάννη Λεμεσού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 17χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας που κινούνταν επί της Πειραιώς με κατεύθυνση προς τα δυτικά, παρέλειψε να σταματήσει στο σήμα “STOP” και συγκρούστηκε με ιδιωτικό όχημα που κινούνταν βόρεια επί της Σουλίου και οδηγούσε 35χρονος. Μαρτυρία που εξασφάλισε η Αστυνομία αναφέρει ότι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα.

Ο 35χρονος οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και ναρκοτέστ, με τα αποτελέσματα να βγαίνουν αρνητικά.

Ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα από τη σύγκρουση. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε το θύμα δηλώθηκε κλοπιμαία πριν ένα μήνα.