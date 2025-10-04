Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεμεσό με θύμα 17χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Header Image

Παρέλειψε να σταματήσει στο σήμα “STOP” και συγκρούστηκε με ιδιωτικό όχημα.

 

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 17χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας Ali Tzalaloutin από τη Συρία σημειώθηκε στις 21:20 το βράδυ του Σαββάτου, στη διασταύρωση των οδών Πειραιώς και Σουλίου, στον Άγιο Ιωάννη Λεμεσού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 17χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας που κινούνταν επί της Πειραιώς με κατεύθυνση προς τα δυτικά, παρέλειψε να σταματήσει στο σήμα “STOP” και συγκρούστηκε με ιδιωτικό όχημα που κινούνταν βόρεια επί της Σουλίου και οδηγούσε 35χρονος. Μαρτυρία που εξασφάλισε η Αστυνομία αναφέρει ότι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα.

Ο 35χρονος οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και ναρκοτέστ, με τα αποτελέσματα να βγαίνουν αρνητικά.

Ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα από τη σύγκρουση. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε το θύμα δηλώθηκε κλοπιμαία πριν ένα μήνα.

 

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣδυστυχήματαΤΡΟΧΑΙΟθανατηφόρο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα