Ενεργοποιείται το Εθνικό Σχέδιο Πυρσός για την κατάσβεση της φωτιάς στην Τσάδα λέει ο Κεττής

Η Π.Υ. ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά βόρεια της Κοινότητας Τσάδας με οχήματα από Πυροσβεστικούς σταθμούς Πάφου και Αγροτικούς, σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης είπε ο κ. Κεττής ενισχύονται από επαρχίες Λάρνακας , Λεμεσού , Λευκωσία και ΕΜΑΚ .

Επιπρόσθετα συνδράμουν με αριθμό οχημάτων το Τμήμα Δασών Πολιτική Άμυνα, Επαρχιακή διοίκηση Πάφου , η Υπηρεσία Θήρας και διάφορες εθελοντικές ομάδες. Έχει ενεργοποιηθεί το Ίκαρος 2 που αφορά πτητικά μέσα.

Ο Αρχιπύραρχος της Π.Υ. κατευθύνεται στο Συντονιστικό Κέντρο Ζήνων και έχει ενεργοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο ΠΥΡΣΟΣ.

Προστατευθήκαν από τις δυνάμεις πυρόσβεσης κατα την εξέλιξη της πυρκαγιάς κατοικίες, καταλήγει ο κ. Κεττής.