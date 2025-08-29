Απώλεια βάρους: 5 κατηγορίες τροφίμων που κόβουν την όρεξη και αδυνατίζουν όσο η σεμαγλουτίδη – Τα προτείνει διαιτολόγος

Οι πασίγνωστες ενέσεις αδυνατίσματος έχουν φέρει την ανατροπή στην απώλεια βάρους γεγονός που έχει αυξήσει ραγδαία τη δημοτικότητά τους. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα, παρότι σχεδιάστηκαν αρχικά για τη ρύθμιση του διαβήτη, έχουν γίνει δημοφιλή λόγω της ισχυρής τους δράσης στην απώλεια βάρους. Αυτό που ξεχωρίζει είναι οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη.

Η ορμόνη GLP-1, εκτός από το ότι δίνει εντολή στο πάγκρεας να παράγει περισσότερη ινσουλίνη, στέλνει σήμα στον εγκέφαλο και μας κάνει να νιώθουμε πιο χορτάτοι, εμποδίζοντας έτσι τους ασθενείς να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φαγητού. Ωστόσο, την ίδια ακριβώς αντίδραση του οργανισμού ενεργοποιούν και συγκεκριμένα φυσικά τρόφιμα, που μπορούμε να βρούμε εύκολα στο σούπερ μάρκετ.

Εντούτοις, οι ενέσεις δεν έρχονται χωρίς τίμημα: αρκετοί αναφέρουν παρενέργειες, όπως ναυτία, δυσκοιλιότητα και διάρροια μετά τη λήψη του φαρμάκου. Η Maria AbiHanna, πιστοποιημένη διαιτολόγος σε διατροφικές διαταραχές προτείνει μερικά από αυτά, για αποτελεσματική απώλεια βάρους χωρίς παρενέργειες.

Τρόφιμα με «καλά» λιπαρά

Παρόλο που το λίπος συχνά θεωρείται «κακό», μια μικρή ποσότητα «καλού» λίπους είναι απαραίτητο συστατικό μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής και αποδεικνύεται ευεργετική για την απώλεια βάρους. Αυτά τα λίπη βοηθούν τον οργανισμό να απορροφήσει βασικά μέταλλα και βιταμίνες, όπως η βιταμίνη D, και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Φυσικές τροφές με υγιεινά λίπη, όπως το αβοκάντο, τα βούτυρα ξηρών καρπών και τα λιπαρά ψάρια όπως το σκουμπρί, είναι ιδανικά.

Τρόφιμα φουλ στην πρωτεΐνη

Οι πρωτεΐνες, και συγκεκριμένα τα αυγά, το γιαούρτι και τα φασόλια edamame, μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αισθάνονται χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και «να καταπολεμήσουν τις λιγούρες πριν καν ξεκινήσουν», πρόσθεσε η ειδικός. Μόλις μια μερίδα γιαουρτιού περιέχει 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ τρία μεγάλα αυγά περιέχουν 18 γραμμάρια.

Η γενική διατροφική οδηγία σχετικά με την πρόσληψη πρωτεΐνης είναι ότι οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται περίπου 0,75-1 γραμμάριο πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους, δηλαδή περίπου 45 γραμμάρια για τις γυναίκες και 55 γραμμάρια για τους άνδρες ή δύο μερίδες κρέατος, ψαριού, ξηρών καρπών ή οσπρίων την ημέρα.

Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες

Όσπρια όπως οι φακές, η βρόμη και οι σπόροι chia είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα, ανέφερε επίσης η Δρ. AbiHanna. Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην απώλεια βάρους, αυξάνοντας το αίσθημα του κορεσμού. Σε αντίθεση με άλλους υδατάνθρακες, οι ίνες μεταφέρονται στο έντερο, επιβραδύνοντας την πέψη και διατηρώντας σταθερό το σάκχαρο του αίματος.

Πρόσφατες μελέτες έχουν επίσης διαπιστώσει ότι τα άτομα που ακολουθούν μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες αναφέρουν μεγαλύτερη απώλεια βάρους από τους συνομηλίκους τους. Μια μελέτη του 2023 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, διαπίστωσε ότι όσοι ακολουθούσαν μια δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες έχασαν περισσότερο βάρος από όσους ακολουθούσαν μια απλή διατροφή, παρά το γεγονός ότι η συνολική πρόσληψη θερμίδων τους ήταν παρόμοια.

Πράσινα λαχανικά

Μια ακόμη κατηγορία τροφίμων που πρότεινε η ειδικός είναι τα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο, ή το αγγούρι, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε νερό. Η κατανάλωση αυτών των τροφίμων με μεγάλο όγκο και λίγες θερμίδες συμβάλλει στη διάταση του στομάχου, «ξεγελώντας» το να νιώσει πιο χορτάτο.

Πράσινο τσάι ή matcha

Εκτός από τα τρόφιμα που μας κρατούν χορτάτους, υπάρχουν και ροφήματα, όπως το πράσινο τσάι ή το matcha, που καταστέλλει την πείνα, ειδικά εάν συνδυαστεί με καλά λιπαρά και φυτικές ίνες. Η διατροφολόγος προτείνει μερικές φέτες μήλου με φυστικοβούτυρο, που θα αποτρέψουν την επιθυμία για ζάχαρη.

Επιπλέον και τα δύο είδη τσαγιού, αλλά ειδικά το matcha φαίνεται να μπορούν να επηρεάσουν θετικά την έκκριση ή δράση της ορμόνης GLP-1, σύμφωνα με προκαταρκτικά επιστημονικά δεδομένα. Αυτό οφείλεται στην αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, βοηθώντας στη ρύθμιση του μεταβολισμού και στη βελτίωση της λειτουργίας των εντεροενδοκρινών κυττάρων.

ygeiamou.gr