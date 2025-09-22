Αποκαλυπτήρια μνημείου στα Χολέτρια για μάνα και γιό και τον Παύλο Ηρακλέους

Μέσα σε συγκινησιακή ατμόσφαιρα και με συμμετοχή πλήθους κόσμου, έγιναν το πρωί της Κυριακής τα αποκαλυπτήρια στήλης στη μνήμη των τριών προσώπων που εκτέλεσαν εν ψυχρώ Τουρκοκύπριοι εξτρεμιστές της ΤΜΤ, τον Ιούλιο του 1967 σε περιοχή έξω από το χωριό Χολέτρια. Πρόκειται για τον Παύλο (Παυλάρα) Ηρακλέους 40 χρόνων από το Μέσα Χωριό και την Αντιγόνη Πούρου 43 χρόνων και τον 19χρονο γιο της, Παντελή Πούρου, εθνοφρουρό τότε. Τα αποκαλυπτήρια τέλεσε ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης.

Στην ομιλία του ο κ. Πιττοκοπίτης τόνισε ότι το μνημείο εκτός των άλλων στέλνει και μήνυμα ειρήνης και ομόνοιας προς όλους και όλες τις κατευθύνσεις, με την ελπίδα να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για τη δεινοπαθούσα πατρίδα μας. Εξάλλου ο πρώην κοινοτάρχης Χολετριών Κυριάκος Παπαλαζάρου ζήτησε συγγνώμη γιατί η πολιτεία και φορείς της άργησαν σχεδόν έξι δεκαετίες, για υλοποίηση του έργου αυτού. Σε δηλώσεις του ο γιός του ήρωα Παύλου Ηρακλέους , Κυριάκος Παύλου ανέφερε πως αιτία της δολοφονίας των τριών συμπατριωτών του, μεταξύ των οποίων και του πατέρα του, ήταν ένα επεισόδιο που είχε προηγηθεί τον Ιούλιο του 1967 όταν Ελληνοκύπριος σκότωσε έναν νεαρό Τουρκοκύπριο .

Συγκεκριμένα είπε, γίνονταν τουρκοκυπριακός γάμος στο χωριό Κολώνι της Επαρχίας Πάφου τον Ιούλιο του 1967.

Σύμφωνα με την ιστορία συνέχισε, όταν ένας νεαρός Τουρκοκύπριος προσπάθησε να εξυπηρετήσει έναν Ελληνοκύπριο που διέρχονταν από την περιοχή, τότε αυτός εις απάντηση όπως είπε, « του είπε ναί» και ακολούθως « τράβηξε το πιστόλι και τον έπαιξε στο μέτωπο».

Τότε συνέχισε, ήταν που έγινε μεγάλος αναβρασμός στην Πάφο Ακολούθως ο Παύλος Ηρακλέους υπεύθυνος του γραφείου ταξί Νέα Λεμεσός, στο Κτήμα, σήμερα Πάφος, και πατέρα του,ύστερα από τηλεφώνημα, πήγε στα Κελοκέδαρα για να μεταφέρει την ασθενούσα Αντιγόνη Πούρου στο Νοσοκομείο της πόλης. Στο ταξί τη συνόδευε και ο γιος της Παντελής. Στην επιστροφή Τούρκοι τρομοκράτες τους έστησαν καρτέρι και με την απειλή όπλων οδήγησαν το ταξί σε ερημική περιοχή έξω από τα Χολέτρια, όπου και τους εκτέλεσαν.

Τους τρεις Ελληνοκύπριους εκτελεσθέντες εντόπισε μια νεαρή βοσκοπούλα και αμέσως ειδοποίησε τον Παπαλάζαρο ιερέα της κοινότητας Χολετριών ο οποίος στην συνέχεια ειδοποίησε την Αστυνομία,όπως είπε.

Τότε προκλήθηκαν μεγαλύτερες αναταραχές στην Πάφο. Ο Κυριάκος Παύλου ο πιο μεγάλος γιός του αποβιώσαντα Παύλου Ηρακλέους ανέφερε «ένιωθα ότι πρέπει να κάνω κάτι, είχα ηθική υποχρέωση και ήθελα να νιώσω ησυχία μέσα μου για τον 40χρονο τότε πατέρα μου που άφησε τρία παιδιά, εμένα σε ηλικία 18 ετών, τον αδερφό μου 16 χρόνων και την αδερφή μου μόλις 8 ετών.

Χάσαμε τον πατέρα μας σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία και εξαιτίας δικού μας λάθους ως Ελληνοκύπριοι», συμπλήρωσε.

Το τραγικό αυτό γεγονός συγκλόνισε το παγκύπριο και επέτεινε την ένταση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων κλιμακώνοντας την εχθρότητα και τα περιστατικά βίας και αντεκδίκησης.