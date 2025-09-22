Κτίζει 40 διαμερίσματα το Ταμείο Ευημερίας ΕΤΥΚ- Στόχος οι πωλήσεις σε ειδικές τιμές

Το Ταμείο Ευημερίας της ΕΤΥΚ (ΤΕΤΥΚ), στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, προχωρά στην ανέγερση πολυκατοικιών / διαμερισμάτων στην περιοχή Πλατύ Αγλαντζιάς Λευκωσίας, σε οικόπεδο που ήδη κατείχε.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της συντεχνίας, τα διαμερίσματα αυτά θα διατεθούν προς πώληση, με σκοπό τη δυνατότητα περαιτέρω προσφοράς προς τα μέλη , αλλά και την ενίσχυση της ευρωστίας των Ταμείων της, με στόχο τη συνεχιζόμενη στήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Η αξιοποίηση του οικοπέδου αφορά στην ανέγερση τεσσάρων πολυκατοικιών, καθεμία από τις οποίες θα αποτελείται από δέκα διαμερίσματα. Τα διαμερίσματα είναι ενός υπνοδωματίου (μονάρια) και διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων (δυάρια), ώστε να καλύπτουν διαφορετικές στεγαστικές ανάγκες.

Η Οργάνωση έχει αποφασίσει όπως τα υπό ανέγερση διαμερίσματα διατεθούν κατά προτεραιότητα στα μέλη της ΕΤΥΚ. Θα καθορισθεί συγκεκριμένη χρονική περίοδος κατά την οποία τα μέλη θα έχουν προτεραιότητα, καθώς και διαδικασία για την περίπτωση που η ζήτηση υπερβεί τον διαθέσιμο αριθμό διαμερισμάτων. Η διάθεση θα γίνει σε προνομιακή τιμή, η οποία θα διασφαλίζει ουσιαστικό όφελος σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς ακινήτων.

Κάθε μέλος θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει, εάν το επιθυμεί, μόνο ένα διαμέρισμα, σε ειδική τιμή.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους εργαζομένους εκφράσουν το ενδιαφέρον τους εντός του πιο κάτω χρονικού πλαισίου και όπου υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, τότε θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των συναδέλφων και στην παρουσία των ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο κατάλογος των ενδιαφερομένων συναδέλφων και υπάρχουν αδιάθετα διαμερίσματα, τότε αυτά θα δίνονται και σε μη μέλη της ΕΤΥΚ.

Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέλη της ΕΤΥΚ, που θα τύχουν προτεραιότητας είναι μέχρι την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία για τα διαμερίσματα (σχέδια, μεγέθη, τιμές, χαρακτηριστικά) βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ.