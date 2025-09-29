Στο Κέντρο Αριστείας biobank.cy το Βραβείο Καλύτερου Περιπτέρου στη Βραδιά του Ερευνητή, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά!

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το περίπτερο του Κέντρου Αριστείας biobank.cy του Πανεπιστημίου Κύπρου, διακρίθηκε, σύμφωνα με την ψήφο του κοινού, ως το καλύτερο στη Βραδιά του Ερευνητή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στους χώρους της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία.

To European Researchers’ Night “MISSION POSSIBLE – The Sequel!” που διοργανώνει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), αποτελεί τον κορυφαίο θεσμό για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστήμης. Σε μια ημέρα γεμάτη γνώση, δημιουργία και έμπνευση οι επισκέπτες/τριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της επιστήμης και να συνομιλήσουν με ερευνητές/τριες, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και καινοτόμους επιχειρηματίες.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του περιπτέρου, η ομάδα του biobank.cy παρουσίασε το μικρόκοσμο του κυττάρου, εστιάζοντας στο μιτοχόνδριο, ένα οργανίδιο ζωτικής σημασίας για το κύτταρο, με πολλαπλούς ρόλους. Παιδιά και ενήλικες μεταμορφώθηκαν σε “Mito Rangers”, υπερήρωες που προστατεύουν τα κύτταρα από απειλές όπως ο καρκίνος και οι μεταλλάξεις και συμμετείχαν σε διαδραστικές αποστολές επιδαπέδιου παιχνιδιού, μαθαίνοντας για τα μιτοχόνδρια, το mtDNA και τη σημασία της γενετικής έρευνας. Κάθε Ranger είχε “επιστημονική δύναμη” με κοινό στόχο την υγιή κυτταρική λειτουργία. Σκοπός ήταν η εξοικείωση του κοινού με την επιστήμη – με τρόπο κατανοητό, διασκεδαστικό και ουσιαστικό.

Το περίπτερο προσέλκυσε εκατοντάδες επισκέπτες όλων των ηλικιών με την εντυπωσιακή του παρουσίαση και την καινοτόμο του προσέγγιση, ενισχύοντας τη δέσμευση του Κέντρου Αριστείας biobank.cy για διάδοση της επιστημονικής κουλτούρας και ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην έρευνα.

Επενδύουμε στη Βιοτράπεζα, επενδύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο

Σχετικά με το Κέντρο Αριστείας biobank.cy

Το Κέντρο Αριστείας biobank.cy για τη Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου (www.biobank.cy), φιλοδοξεί να παράγει νέα γνώση για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και να συμβάλει στην πρόληψη, τη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία ασθενειών.

Βασιζόμενη σε μια υποδομή βιοϊατρικής έρευνας αιχμής, η Bιοτράπεζα του Κέντρου, όπως και άλλες βιοτράπεζες παγκοσμίως, αποτελεί οργανωμένη συλλογή ιατρικών αρχείων και πληροφοριών που συνοδεύονται από βιολογικό υλικό εθελοντών και εθελοντριών όπως DNA, το γενετικό υλικό. Τα δεδομένα και τα δείγματα που αρχειοθετούνται, μελετώνται από εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες του Κέντρου, με σκοπό να εντοπιστούν ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά του DNA που ευθύνονται για διάφορες γενετικές παθήσεις, σπάνιες ή συχνές, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία υποστήριξης της ιατρικής έρευνας ακριβείας.

Το Κέντρο έχει λάβει έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, ενώ όλες οι λειτουργίες του προσαρμόζονται αυστηρά στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Διαθέτει επίσης ομάδα ειδικών που εξασφαλίζει τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων ακεραιότητας δεδομένων και δειγμάτων για ερευνητικούς σκοπούς.

Η χρηματοδότησή του προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της Ε.Ε. Εξωτερικοί συνεργάτες στην υλοποίηση του biobank.cy είναι το BBMRI-ERIC που αντιπροσωπεύει μια μεγάλη πανευρωπαϊκή κοινοπραξία Βιοτραπεζών και το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Graz που διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες και καλύτερες Βιοτράπεζες.

Περισσότερες πληροφορίες:

Έφη Κυρινοπούλου, Communication Officer

T. 96595414, M. kyrinopoulou.effrosyni@ucy.ac.cy

Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube