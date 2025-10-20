Έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Προβλήματα στην ορατότητα των οδηγών (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολίτης News

Με οριακά κέρδη ξεκίνησε την εβδομάδα το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 275,84 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,37%

Κέρδη κατέγραψε στη σημερινή πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 275,84 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €665,328.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 167,24 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,37%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σε ποσοστό 0,97% κατέγραψε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς, ενώ ζημιές σημείωσαν ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,30% και της Κύριας Αγοράς 0,11%. Δεν παρουσίασε μεταβολή ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €536,258.1000 (τιμή κλεισίματος €7.6600– άνοδος 0,79%), της Demetra Holdings με €37,745.8100 (τιμή κλεισίματος €1.6400 – πτώση 0,30%), της Logicom με €35,991.5600 (τιμή κλεισίματος €3.7000 – πτώση 1,07%), της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €20,960.0000 (τιμή κλεισίματος €4.1800 – άνοδος 0,97%) και της The Cyprus Cement με €8,640.0000 (τιμή κλεισίματος €1.3500 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά και 3 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 188.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα