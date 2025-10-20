Με οριακά κέρδη ξεκίνησε την εβδομάδα το ΧΑΚ

Κέρδη κατέγραψε στη σημερινή πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 275,84 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €665,328.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 167,24 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,37%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σε ποσοστό 0,97% κατέγραψε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς, ενώ ζημιές σημείωσαν ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,30% και της Κύριας Αγοράς 0,11%. Δεν παρουσίασε μεταβολή ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €536,258.1000 (τιμή κλεισίματος €7.6600– άνοδος 0,79%), της Demetra Holdings με €37,745.8100 (τιμή κλεισίματος €1.6400 – πτώση 0,30%), της Logicom με €35,991.5600 (τιμή κλεισίματος €3.7000 – πτώση 1,07%), της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €20,960.0000 (τιμή κλεισίματος €4.1800 – άνοδος 0,97%) και της The Cyprus Cement με €8,640.0000 (τιμή κλεισίματος €1.3500 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά και 3 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 188.

Πηγή: ΚΥΠΕ